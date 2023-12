Il Trento va ko contro la Castellana. Seconda sconfitta consecutiva per i gialloblù

Foto Andrea Santoni - Santansietta

TRENTO. Un'altra sconfitta per il Trento Rugby, i gialloblù vanno ko per la seconda volta consecutiva. Stop che arriva contro la Castellana, formazione che da anni milita nei piani alti della classifica, che però non cancella l'ottimo avvio stagionale al debutto nel campionato di serie B.

Le assenze sulla terza centro con Pocher, Percoco e Pedrotti ai box cominciano a incidere pesantemente e la qualità sui lanci di gioco ne ha risentito, con pochi palloni giocabili da touche e mischia per i trentini. Un elemento ulteriore di difficoltà è stata la difesa dei drive, unico modo in cui la Castellana è riuscita a marcare le due mete nella prima frazione di gioco attribuite a Filippin.

Sono Cantonati e Babolin a siglare il 15-3 che sembra chiudere i giochi nella ripresa, ma con una reazione di puro orgoglio il Rugby Trento sale di intensità sul gioco rotto con un bell’apporto degli avanti dalla panchina. Tanto lavoro sporco vicino al punto d’incontro e Lamanna trova una clamorosa marcatura che mancava da anni sul suo tabellino personale. 15-8 e partita di nuovo viva, con il Trento a distanza di break e la Castellana un po’scossa nel riuscire a gestire con ordine il possesso. Nel finale il Trento non si risparmia per trovare il pareggio, così come i veneti nel provare ad andare oltre i 7 punti di vantaggio.

Al 38’ della ripresa si chiudono però i giochi con il giallo alla seconda trentina Toniolo per un fallo fortuito giudicato in ritardo dal direttore di gara, Toneatto della sezione di Udine. Gestione finale del possesso da parte dei padroni di casa e fischio finale, che lascia insoddisfatti sia i padroni di casa che gli ospiti per le tante occasioni mancate in una gara comunque sempre viva e mai scontata.

Il Rugby Trento chiuderà l’anno solare il 17 dicembre alle 14.30 allo Stadio Fersina contro il Botticino Rugby nel tentativo di ritrovare il successo e non perdere il margine dalle prime.

Formazione Trento: Calabrò, Miccichè, Forni, Tognotti, Toniolo, Sboner, Facinelli, Giovannini, Bertocco, Benatti, Gazza, Marcon, Trainotti, Cantonati, Valenari. Coach Soldani. Sono entrati: Lamanna, Martella, Dellai, Dima, Broll, Pichler.

Formazione Castellana: Rampado, Faganello, Simionato, Ballan, Bolzon, Ojeda, Pellizzari, Filippin, Milan, Pandocchi, Perin, Babolin, Milani, Scapin, Smania. Coach Allori.

OTTAVA GIORNATA DI ANDATA

Castellana - Trento 15-8

Belluno - San Donà 20-45

Botticino - Rovato 20-24

Brixia - Villadose 24-20

Mogliano - Cus Padova 22-20

S.Marco Venezia - Feltre 0-57

CLASSIFICA

Mogliano Veneto 33

San Donà 32

Feltre 30

Castellana 28

Brixia 26

Trento 26

Rovato 22

Cus Padova 14

Belluno 14

Botticino 7

Villadose 3

San Marco Venezia Mestre 0