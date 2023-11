Il Trento Rugby in vetta al campionato di serie B nella stagione di debutto ma che battaglia tra insulti e offese a Venezia

Complice la sconfitta del Sa Donà, il Trento Rugby conquista il primato in campionato. Un ottimo avvio per la neopromossa compagine del capoluogo al debutto in serie B

Foto di Andrea Santoni-santansietta

TRENTO. Da debuttante in serie B a capolista. Il Trento Rugby conquista la vetta dopo la sesta giornata di campionato, complice la sconfitta del San Donà in casa del Brixia. Un avvio davvero ottimo per la neopromossa compagine del capoluogo.

I 4 punti conquistati allo stadio comunale di Favaro Veneto bastano ai gialloblù di Soldani per diventare la prima della classe, seguita a stretto giro dal Mogliano, ospite domenica 26 alle 14.30 al campo Fersina in quello che sarà il big match di giornata. Grande soddisfazione nell’ambiente trentino anche se il rammarico di non aver ottenuto il punto bonus è grande, dopo una partita tutt’altro che semplice.

Gara dai due volti, chiusa dal Trento in vantaggio per 18-0 dopo aver schiacciato ripetutamente il S.Marco in mischia chiusa, con le mete di Pocher e Bertocco (1 trasformata da Cantonati) con tutto il pacchetto degli avanti entrato nell’area di meta dei veneziani. Il solco lo scava poi il capocannoniere del campionato Emmanuel Cantonati con una punizione a fine primo tempo e a inizio ripresa.

La partita prende però una piega negativa non appena il S.Marco mette in atto la regola più discussa di questa stagione sportiva: la mischia no contest. Con dei cambi per infortuni non verificabili dal direttore di gara, gli orogranata ottengono di giocare con mischie senza contesa e da quel momento la partita cambia.

Il Trento soffre il non poter usare una delle sue armi migliori e alla lunga subisce i buoni attacchi della linea dei trequarti del S.Marco che con Dazzi e Benato si riportano pericolosamente sotto per 10-18 (risultato finale). Entrambe le mete non trasformate da Bowman per la fortuna dei gialloblù.

L’episodio che caratterizza però la gara dei trentini è il grave infortunio subito al volto da Jacopo Pocher per un fortuito scontro di gioco, che emotivamente taglia le gambe ai gialloblù che terminano a solo 4 punti in classifica l’incontro. Una partita tesa con tanti cartellini gialli e addirittura l’espulsione per insulti all’arbitro di un dirigente veneziano.

Da verificare se verrano segnati a referto dal giudice sportivo gli insulti rivolti a giocatori e dirigenti del Trento da parte della tribuna, che anche durante il grave infortunio di Pocher non si è risparmiata nel gioire e inveire nonostante il brutto scontro in campo e le condizioni del giocatore.

Appuntamento domenica 26 novembre a Trento per il big match contro il Mogliano Veneto alle 14.30 al campo Fersina.

RISULTATI

Botticino - Feltre 12-41

Brixia - San Donà 34-18

Mogliano - Villadose 49-10

Rovato - Cus Padova 37-14

San Marco - Trento 10-18

Belluno - Castellana 27-26

CLASSIFICA

Trento 25

Mogliano 24

San Donà 23

Brixia 21

Castellana e Feltre 20

Rovato e Belluno 14

Cus Padova 8

Botticino 6

Villadose 1

San Marco 0