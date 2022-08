Il trentino Andrea Pinamonti è il nuovo numero 9 del Sassuolo (VIDEO), arriva dall'Inter in prestito con obbligo di riscatto

SASSUOLO. Il trentino Andrea Pinamonti è il nuovo numero 9 del Sassuolo. A darne l'ufficialità è la società neroverde che comunica "di aver acquisito a titolo di prestito con obbligo di acquisto dall'Inter".

Il giovane attaccante ha sottoscritto un contratto che lo lega ai neroverdi fino al 30 giugno 2027.

E' previsto un ingaggio sostanzioso da 2,4 milioni euro netti all'anno, mentre le cifre dell'affare si aggirano intorno ai 20 milioni, che andranno nelle casse dei nerazzurri.

Il ragazzo originario di Cles si è trasferito nella squadra emiliana dopo una sola stagione in prestito all'Empoli, squadra con cui ha totalizzato ben 13 gol e 36 presenze.

Contenuto sponsorizzato

Il trentino ha contribuito in maniera importante alla comoda salvezza della squadra toscana e nell'estate è stato convocato, senza però scendere in campo o sedersi in panchina, da Roberto Mancini in Nazionale per preparare le sfide di Nations league.

Ora una nuova tappa per Pinamonti, sarà quindi il classe '99 a prendere il posto dell'altro baby bomber italiano, Giacomo Raspadori, sempre più vicino al trasferimento al Napoli.