L'edizione numero 51 della Fis Children Cup in rampa di lancio sull'Alpe Cimbra. Lunedì il via con le selezioni nazionali

Gli eventi clou venerdì e sabato, con i giganti sulla pista Agonistica e gli slalom sulla Martinella Nord che designeranno gli eredi, tanto per rimanere negli ultimi due decenni, dei vari Dominik Paris, Beat Feuz, Aleksander Kilde, Marta Bassino, Anna Fenninger e Mikaela Shiffrin. Al momento hanno confermato la loro presenza 31 nazioni in rappresentanza di 4 continenti

FOLGARIA. Ormai è tutto pronto a Folgaria per l'edizione numero 51 dell'AlpeCimbra Fis Children Cup. La settimana prossima si rinnoverà infatti l'appuntamento con l'evento nato alla fine degli anni Cinquanta e dal 1970 riconosciuto come Criterium internazionale Giovani Fis, tanto da lanciare anno dopo anno i talenti dello sci alpino.

"Questa è la manifestazione principale del nostro territorio. Ora vediamo la punta dell'iceberg, ma sotto c'è un lavoro enorme", dice Nicola Port (presidente dell'Azienda per il turismo Alpe Cimbra-Folgaria Lavarone Luserna Vigolana) mentre Alessandro Casti (amministratore delegato di FolgariaSki) continua: "Le piste sono perfette, siamo pronti per quello che è il fiore all'occhiello del nostro comprensorio".

Si parte lunedì sulle piste Agonistica e Martinella Nord, con la due giorni di gare riservate ai migliori giovani della Penisola e valide come Selezioni della squadra italiana. In palio il trofeo Cassa Rurale Vallagarina con 400 atleti in gara under 14 e under 16.

"Un sentito ringraziamento va riservato a volontari e sponsor perché non è facile mettere a disposizione tempo prezioso e contributi economici in questo momento particolare", il commento di Paola Mora (presidente del Coni Trentino) mentre Tiziano Mellarini (presidente della Fisi del Trentino) aggiunge: "Questa edizione dell'AlpeCimbra Fis Children Cup è all'insegna della ripartenza. Sono sicuro che alcuni protagonisti di quest'anno li ritroveremo alle Olimpiadi del 2026 che ospiteremo in Trentino e in altre regioni italiane".

Da mercoledì, le competizioni assumeranno poi livello internazionale con il Team Event, lo spettacolare Parallelo a squadre. L'intenso programma poi prevede un giorno di respiro, nello specifico il giovedì riservato ad allenamenti, accreditamenti, riunioni di giuria e sorteggi.

"L'evento è nel cuore del nostro territorio, sono contenta che si sottolinei come l'AlpeCimbra Fis Children Cup sia un incontro di sport e amicizia", spiega Nicoletta Carbonari (Commissaria della Magnifica Comunità Altipiani Cimbri) con l'assessore Roberto Failoni che aggiunge: "Per un evento del genere la preparazione delle piste sarà a livelli di Coppa del Mondo, ma sull'Alpe Cimbra come nel resto del Trentino possiamo stare tranquilli in questo senso. Speriamo in risultati importanti dei nostri ragazzi, ma non dobbiamo dimenticare che un certo Alberto Tomba non ha mai vinto questa gara, quindi anche per chi non primeggerà ci sarà poi tempo per rifarsi".

"Non vedo l'ora di tornare a proporre la nostra “vera” manifestazione – conclude Fabrizio Gennari, presidente del Comitato organizzatore – che vive, oltre che di gare, anche di momenti indimenticabili come la cerimonia in stile olimpico. Purtroppo gli ultimi decreti ci hanno messo in difficoltà e qualche nazione ha dovuto rinunciare, ma vorrei ricordare che lo scorso anno pur senza vaccini durante l'AlpeCimbra Fis Children Cup non si registrò nemmeno un contagio".

In sede di presentazione nella sala di Trentino Marketing, sono intervenuti anche Gianni Tognotti, consigliere della Cassa Rurale Vallagarina, e Ezio Gobbi, presidente del Gruppo Dao che sostiene l'AleCimbra Children Cup con il marchio Conad.