Per la prima volta in Trentino il Criterium nazionale cuccioli, oltre 600 atleti al via sulle piste dell'Alpe Cimbra

FOLGARIA. E' tutto pronto sull'Alpe Cimbra per il Criterium nazionale cuccioli, il primo importante confronto per i giovani sciatori delle categorie under 11 e under 12 è in programma tra sabato 18 e domenica 19 marzo (Qui info).

Sarà una prima volta assoluta per l’importante manifestazione giovanile in Trentino, l'evento sarà ospitato sulle piste del comprensorio di Folgaria, già teatro nella stagione in corso dell’AlpeCimbra Fis Children Cup (il “mondialino” riservato alle categorie Ragazzi e Allievi) e di due giorni di Coppa Europa di slalom gigante maschile, ormai divenuti due appuntamenti fissi.

"Siamo pronti - le parole di Ruggero Carbonari, presidente della Polisportiva Alpe Cimbra - ora non ci resta che fare affidamento sul meteo, che incide per il 60% sulla buona riuscita dell’evento. Non è stato un inverno facile da questo punto di vista e gli impiantisti sono stati messi a dura prova. Speriamo che la prossima settimana sia propizia. Abbiamo cercato di coinvolgere nell’organizzazione tutto l’altopiano, a 360 gradi, per valorizzare e promuovere al meglio il nostro territorio. Le piste di gara sono collaudate: la Salizzona di Fondo Grande ospita gran parte della manifestazioni che vengono organizzate nel nostro comprensorio sciistico, mentre per lo skicross abbiamo scelto la pista Vezzena, che è inserita in un contesto ambientale unico nel suo genere. Sono convinto che piacerà a tutti".

L’edizione 2023 del Criterium Nazionale Cuccioli è stata presentata venerdì 10 marzo a Trento nella sala "Lodovico Pavoni" dell’Istituto Artigianelli, che ha stretto una importante collaborazione con il comitato organizzatore dell’evento e, grazie al lavoro di alcuni dei propri studenti del progetto Tag di alta formazione, contribuirà a promuoverne l’immagine attraverso i canali social, in nome di una costruttiva sinergia tra il mondo della scuola e quello dello sport.

"Questo evento - dice Mauro Franceschini, vice direttore dell'Istituto Artigianelli - ci permette di realizzare l’idea di connettere il mondo della scuola a quello dello sport. La nostra è una scuola innovativa, che ha sviluppato una propria metodologia, senza campanelli, senza cattedre in aula, con un’organizzazione differente da una scuola tradizionale, volta a responsabilizzare gli studenti e a creare un ambiente ideale, con l’obiettivo primario di connettere la scuola al mondo del lavoro. Da 15 anni sviluppiamo dei progetto e attualmente ne avviamo circa 3-400 all’anno. Spero che questo sia l’inizio di una grande avventura. Abbiamo selezionato undici nostri studenti, due team che saranno impegnati sulle due piste di gara, con videomaker e fotografi che produrranno contenuti durante i giorni della manifestazione".

La giornata di venerdì 17 marzo sarà riservata agli allenamenti, seguiti dalle gare di sabato e domenica, con 600 mini sciatori attesi al cancelletto di partenza, in rappresentanza di tutti i comitati regionali Fisi d'Italia, accompagnati da tecnici e famigliari, che porteranno a un totale di circa 2.000 presenze.

"Come Fisi del Trentino non possiamo che essere orgogliosi di ospitare un evento importante come il Criterium nazionale cuccioli - commenta Stefano Stelzer, responsabile pulcini Fisi Trentino e presidente Sc Panarotta - una manifestazione rivolta ai giovani, alle categorie che ci stanno particolarmente a cuore, visto che rappresentano il futuro dello sport che ci impegniamo a promuovere. Il 'grazie' per questo risultato raggiunto va rivolto ai quattro sci club impegnati nell’organizzazione, che si sono sobbarcati un grande lavoro e sapranno sicuramente dimostrare di essere all’altezza, come già visto in molte altre occasioni".

L’aspetto rilevante di questa manifestazione, fortemente voluta dal presidente di Fisi del Trentino Tiziano Mellarini, riguarda un significativo lavoro di squadra che coinvolge anzitutto lo sci club intestatario della manifestazione, la Polisportiva Ski Team Alpe Cimbra, idealmente affiancata da altri tre sodalizi che sportivamente gravitano sugli altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna, Falconeri Ski Team, Sci club Città di Rovereto e Sci club Panarotta.

"Il Criterium nazionale cuccioli - aggiunge Paola Mora, presidente del Coni Trentino - rappresenta la ciliegina sulla torta del ricco calendario degli sport invernali in Trentino. Ho sempre avuto una particolare passione per la promozione dello sport e per l’attività rivolta ai giovani, perché senza ragazzi non avremmo i campioni che ora ci fanno gioire con le loro vittorie. Tutto parte dalle associazioni sportive, dai giovani e dalle loro famiglie. Non è certamente da trascurare l’importante promozione in chiave turistica garantita dall’evento, capace di coinvolgere nell’organizzazione ben quattro sci club. Fare squadra è difficile ma ha un valore imprescindibile per ottenere dei grandi risultati».

Un poker di organizzatori che sono in pieno fermento per allestire tutto nel migliore dei modi. Anche perché le location di gara sono due, con qualche chilometro di distanza fra di loro. Le competizioni di slalom speciale su due manche si disputeranno infatti sulla pista Salizzona di Folgaria, mentre lo skicross sulla pista Vezzena, fra i Comuni di Lavarone e Luserna, di fresca omologazione proprio per ospitare un evento propedeutico come quello voluto dalla Federazione dello Sci per incrementare le capacità reattive dei giovani sciatori.

"E' importante coltivare la crescita dei ragazzi attraverso lo sport e questo evento rappresenta una grande opportunità in questo senso. Abbiamo da poco ospitato i campionati studenteschi, ora ci attende un’altra grande manifestazione e sono orgoglioso degli sci club del nostro territorio, che si sono messi assieme per portare in Trentino il Criterium Nazionale Cuccioli per la prima volta", commenta Isacco Corradi, presidente della Magnifica Comunità Altipiani Cimbri, mentre Michael Rech, sindaco di Folgaria, aggiunge: "Il Criterium arriva al termine di una stagione ricchissima di eventi, di anni durante i quali l’Alpe Cimbra ha ospitato numerose manifestazioni sportive. Eventi giovanili come questo creano un rapporto stretto tra il mondo dell’istruzione e quello dello sport giovanile, che è al centro della nostra attività. Le piste da sci di Folgaria e Lavarone stanno investendo per proporsi come palestra dello sci e, in tal senso, sono diventate un punto di riferimento a livello nazionale. Non disdegniamo il grande sci, ma guardiamo in primis ai ragazzi. Se si è arrivati a organizzare eventi come questo è grazie alla cura delle relazioni e all’esperienza maturata sul campo".

Il lavoro di squadra non si ferma però solo all’aspetto operativo, perché tutto il territorio ha deciso di affiancare i quattro sodalizi in questa avventura organizzativa, a partire dalla Provincia Autonoma di Trento, passando per la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e soprattutto i Comuni coinvolti di Folgaria, Lavarone e Luserna, oltre a Trentino Marketing e a tanti sponsor significativi.

"Quest’inverno - evidenzia Daniela Vecchiato, direttrice dell'Azienda per il turismo Alpe Cimbra - abbiamo ospitato quattro eventi di grande importanza. L’ultimo dei quattro, dopo l’AlpeCimbra Fis Children Cup, la Coppa Europa maschile e i campionati studenteschi, sarà proprio il Criterium nazionale cuccioli. Ho visto, oltre al grande sforzo organizzativo, anche un altrettanto grande entusiasmo, quello che ci ha portato a sognare, a guardare sempre aventi, alle nuove sfide da affrontare. Questa manifestazione ha un grande valore per la nostra Apt, ideale come veicolo per fa conoscere il nostro territorio e le sue eccellenze, non solo in termini di stazione sciistica. Nel 2023 abbiamo ospitato e ospiteremo eventi nazionali e internazionali di almeno 15 differenti discipline, dallo sci all’orientamento, passando per il basket e altri sport. Il Criterium nazionale cuccioli era un sogno che rincorrevamo da cinque anni: lo abbiamo realizzato grazie alla Polisportiva Alpe Cimbra e all’unione di tutti gli sci club del territorio, lavorando da squadra".

Il programma del Criterium nazionale cuccioli dell’Alpe Cimbra prevede gli allenamenti e le operazioni di accredito venerdì 17 marzo, quindi sabato lo slalom under 11 e lo skicross under 12, con la sfilata per le vie di Folgaria di tutti gli atleti dei Comitati Fisi accompagnati dalla banda cittadina dall’Hotel Alpino a Piazza Marconi, dove è previsto il saluto delle autorità.

Domenica, infine, gli under 12 saranno impegnati nello slalom speciale e gli under 11 nello skicross. Alle 15 in piazza Marconi a Folgaria, la cerimonia di premiazione.

"Siamo pronti per l’ennesima sfida. Nell’inverno in corso abbiamo già ospitato 39 gare in 100 giorni d’apertura. Per noi le gare sono la quotidianità, grazie al lavoro di chi le organizza e di chi supporta le società organizzatrici. Questa nuova sfida mi piace, rivolta ai bambini, allo sci nella sua essenza più pura. Siamo tranquilli e fiduciosi: i tecnici dei nostri sci club sanno quello che devono fare e le piste sono pronte ad accogliere questo grande evento", spiega Ivan Pergher di FolgariaSki, mentre Francesco Da Villa, presidente Ski team Alpe Cimbra, conclude: "In primis un grazie va rivolto a chi ha creduto in noi. Da responsabile dello skicross della Fisi del Trentino, sono orgoglioso che al Criterium si gareggi in questa specialità, spesso bistrattata ma spettacolare e istruttiva per i giovani sciatori. Domenica scorsa abbiamo testato la pista di gara con una intercircoscrizionale di skicross ed è stato un successo. L’altro grande successo è rappresentato dalla collaborazione organizzativa tra gli sci club, nata durante il Covid. In questo senso, un brutto periodo ci ha lasciato in dote una bellissima cosa. Ci ha uniti e spinti a lavorare insieme per un obiettivo comune".