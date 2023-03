A Folgaria i campionati nazionali studenteschi sport invernali: più di 300 ragazzi e oltre 100 accompagnatori sull'Alpe Cimbra

Più di 300 studenti provenienti da 16 Regioni italiane si sfideranno sulle piste dell’Alpe Cimbra per i titoli messi in palio ai campionati nazionali studenteschi sport invernali

FOLGARIA. Oltre 300 studenti provenienti da 16 Regioni con più di 100 accompagnatori: sono i numeri delle finali nazionali dei campionati studenteschi sport invernali in programma dal 6 al 10 marzo a Folgaria.

"Se il Trentino è la provincia più sportiva d’Italia è dovuto anche alla scuola", commenta l'assessore Mirko Bisesti. "Le nostre scuole incentivano l’avviamento all’attività sportiva, concepita come stile di vita sano e come strumento idoneo alla formazione della persona, promuovendo importanti concetti quali l’integrazione e lo spirito di gruppo. Questi campionati, realizzati grazie a una compartecipazione tra Provincia e Ministero, ci consentiranno di far conoscere più da vicino il nostro territorio. Ringrazio il coordinatore educazione fisica Sportiva del Dipartimento, Giuseppe Cosmi, e tutti coloro che a vario titolo si stanno impegnando per la buona riuscita della manifestazione".

Alla presentazione di questo appuntamento hanno partecipato il dirigente generale del Dipartimento istruzione e cultura, Roberto Ceccato, il dirigente scolastico presso l’Ufficio politiche sportive scolastiche del Ministero, Roberto Gueli, il sindaco di Folgaria, Michael Rech, il vice presidente del Cip, Massimo Bernardoni, e la vice presidente di Fisi Trentino, Raffaella Podetti.

L’evento avrà inizio lunedì 6 marzo con la prima riunione tecnica. Il giorno successivo, alle 17, in Piazza Marconi, avrà luogo la cerimonia di apertura con la tradizionale sfilata delle rappresentative che, accompagnate dalla banda musicale locale, confluiranno in piazza per i saluti delle autorità e i momenti ufficiali.

Poi mercoledì 8 marzo, a partire dalle 10, prenderà il via la competizione sportiva con lo svolgimento della prima manche di Sci Alpino e Snowboard. Nel pomeriggio alle 16 piazza Marconi ospiterà la Festa delle Regioni, momento di aggregazione e promozione dei vari territori con degustazioni e presentazione di iniziative varie.

A seguire giovedì 9 marzo si disputerà la seconda manche di Sci Alpino e Snowboard. A conclusione delle gare, è previsto un pomeriggio di iniziative culturali con visite ai musei Muse di Trento e Mart di Rovereto. Chiuderà la manifestazione, nella serata di giovedì, la “Farewell Ceremony”, con la premiazione delle squadre delle varie discipline/categorie.





Ci sarà inoltre la consacrazione della delegazione regionale vincitrice con la consegna della Coppa del presidente della Provincia di Trento e una festa con dj set. La manifestazione è stata personalizzata con un logo realizzato dalla studentessa Valeria Tomasini dell’Istituto Depero di Rovereto. Sono previste, per ciascuna disciplina, quattro categorie: scuola media femminile e maschile, istituti superiori Allieve e Allievi; parteciperanno alla manifestazione le squadre (rappresentative scolastiche) risultate vincitrici, nelle varie discipline/categorie, nelle finali regionali. Le gare si svolgeranno a Folgaria, Fondo grande, sulle piste Salizzona (Snowboard) e Agonistica (Sci alpino).