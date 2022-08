L'oro europeo Yeman Crippa illumina il Palio della Quercia. A Rovereto una parata di stelle: ''Un evento che raggiunge sempre gli obiettivi''

ROVERETO. Ci saranno anche molti azzurri reduci dai Campionati europei di Monaco al Palio Città della Quercia, che martedì prossimo 30 agosto taglierà il traguardo delle 58 edizioni. La stella, già annunciata, è Yeman Crippa, che potrà raccogliere gli applausi del pubblico trentino dopo la splendida medaglia d’oro nei 10.000 metri. Il trentino correrà i 5 mila metri alla ricerca di un tempo importante.

Nei 400 metri al via Edoardo Scotti e Vladimir Aceti, componenti della staffetta azzurra, negli 800 metri Simone Barontini, finalista a Monaco e Tecuceanu. Nel salto in alto Fassinotti e Falocchi, nel triplo Bocchi, nel peso confermati Nik Ponzio e Leonardo Fabbi.

In campo femminile Irene Siragusa nei 100 metri, la campionessa italiana Mangione nei 400 metri, nei 400 hs la finalista di Monaco Folorunso, negli 800 metri si incroceranno Bellò e Sabbatini, nel salto con l’asta la primatista italiana Bruni e la Molinarolo.

Non mancano poi anche le stelle internazionali. Sono sei le medaglie dei recenti Mondiali di Eugene (Usa) in gara sulla pista e le pedane di Rovereto: Michael Cerry, Bryce Deadmon, Josh Awotunde, Terry Twanisha, Ese Brume e Eveline Saalberg. E poi i podi europei: Renelle Lamote, Anna Wielgosz, Viktoriya Thkachuk, Potye Tobias e Mark English.

Saranno ben 42 le nazioni rappresentate al Palio città della Quercia, in rappresentanza di tutti i continenti: oltre all'Italia, Australia, Austria, Azerbaijan, Burundi, Belgio, Benin, Canada, Cina, Costa d'Avorio, Colombia, Cuba, Dominica, Repubblica Dominicana, Etiopia, Francia, Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Germania, Ungheria, Irlanda, Jamaica, Giappone, Kenya, Liberia, Marocco, Olanda, Nigeria, Norvegia, Nuova Zelanda, Panama, Polonia, Romania, Sud Africa, Slovenia, Serbia, Svizzera, Svezia, Trinidad and Tobago, Tunisia, Ukraina, Stati Uniti e Zimbabwe.

Come avviene ormai da molti anni Luigi Spagnolli sarà speaker del Palio assieme alle voci note dei meeting e corse italiane Loris Zortea e Walter Brambilla. L’organizzazione del “Palio Città della Quercia” è basata totalmente sul volontariato, esempio forse unico nel Grand Prix Europeo ed anche negli eventi sportivi più importanti in Trentino. Sono circa 150 le persone impegnate: dirigenti e tecnici dell’Us Quercia Trentingrana, atleti e ex-atleti e tanti amici che nel corso degli anni sono stati coinvolti nel team organizzativo.

Il meeting internazionale di Rovereto, il più antico nell’atletica italiana, è supportato da Provincia di Trento, Trentino Marketing, Regione Autonoma Trentino Alto Adige, Comune di Rovereto, Comunità della Vallagarina e Azienda per il turismo Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo.

"Il Palio della Quercia - commenta Giulio Prosser, presidente dell'Apt Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo - si conferma un grandissimo evento per la qualità organizzativa e per la presenza di atleti che veicolano l'immagine sportiva della Vallagarina. E' un appuntamento di grande visibilità che riscuote sempre un grande successo e tanto interesse. Questa manifestazione riesce sempre a raggiungere gli obiettivi e questo appuntamento è un valore aggiunto per il territorio e per il Trentino".