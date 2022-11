Nasce Dolomiti TreX3, la prima associazione sportiva del Trentino per la promozione del basket 3 contro 3 e della pallacanestro da strada

Il presidente del primo movimento ufficiale di basket da strada è Luca Lechthaler: "Un modo per promuovere la pallacanestro e le attività all'aria aperta". L'iniziativa in collaborazione con Fip Trento

TRENTO. E' realtà la Dolomiti TreX3, la nuova associazione sportiva trentina dedicata alla promozione della pallacanestro e della cultura dello sport. Il presidente è l’ex giocatore Luca Lechthaler che, dopo avere passato anni in campo oggi è Responsabile organizzativo della Dolomiti Energia Basketball Academy, ha deciso insieme a un gruppo di amici e sostenitori di fondare questo ente con l'obiettivo quello di promuovere il basket da strada. Quello giocato 3 contro 3 nei campetti del Trentino.

"Sono entusiasta di avere fondato l’associazione - commenta Luca Lechthaler - sarà un utile strumento per potere, sempre di più, promuovere il basket e le attività all’area aperta. Vorrei che, con il mio gruppo di lavoro, nascessero e crescessero nuove iniziative territoriali e eventi per la promozione del basket giocato dai ragazzi al campetto che nel 2024 diventerà una disciplina olimpica".

E Dolomiti TreX3 lavora già alla realizzazione del torneo Dolomiti Basket Altitude con la volontà di raggiungere più territori possibile e di stringere il maggior numero di sinergie con le squadre del Trentino.

"Una grande opportunità per il Trentino che vuole essere apripista a livello nazionale", dice Mauro Pederzolli, presidente della Fip Trentino. "Sono onorato e contento che il campione Luca Lechthaler abbia deciso di mettersi in gioco e adoperandosi per la promozione del basket 3 contro 3 che è il primo approccio di avvicinamento verso questo bellissimo sport. Abbiamo subito sposato l’iniziativa e siamo disponibili a supportare le attività dell’associazione".

Da oggi Dolomiti TreX3 diventa anche la casa di tutti gli appassionati di basket 3 contro 3 del Trentino (giovani e adulti) che vogliono entrare a fare parte di una comunità, usufruire dei servizi di tesseramento della Fip che comprendono anche la copertura assicurativa e la partecipazione ai campionati. Nei prossimi mesi organizzerà eventi e iniziative in collaborazione con tutte le associazioni del territorio.