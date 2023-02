Una nuova visione per il basket e il mondo dello sport: da Flavio Tranquillo a Baraldi, tanti i protagonisti dell'evento A Better Basketball con Aquila Basket Trento

Il 25 febbraio all’Itas Forum di Trento il convegno organizzato da A Better Basketball in collaborazione con Aquila Basket Trento

TRENTO. C’è anche Aquila Basket Trento tra gli organizzatori del primo evento del 2023 di A Better Basketball, il progetto nato dalla volontà di Virginio Bernardi, Andrea Bassani e Luca Chiabotti con l'obiettivo di creare un nuovo soggetto nel mondo della pallacanestro in grado di rappresentare un punto di incontro e di miglioramento dei professionisti che operano in ambito cestistico anche a livello internazionale.

L’evento dal titolo “Creare Valore: una nuova visione per il basket e il mondo dello sport” è previsto per sabato 25 febbraio alle 15 all'Itas Forum di Trento, la struttura che nel quartiere Le Albere del capoluogo trentino ospita anche i nuovi uffici di Aquila Basket.

Data e luogo del convegno non sono casuali: dal 23 al 26 febbraio infatti a Trento e Rovereto va in scena il secondo concentramento della fase a gironi di Ibsa Next Gen Cup, il torneo riservato alle formazioni Under 19 dei 16 club di serie A. Il convegno, che nasce proprio dalla collaborazione tra Aquila Basket e A Better Basketball, ha l’obiettivo di indicare nuove strategie per accrescere il valore economico e sociale della pallacanestro e dello sport in generale attraverso le esperienze, le idee e i punti di vista differenti di esperti del settore anche a livello internazionale.

L'evento, a cui ci si può iscrivere online, è aperto ad appassionati e professionisti del mondo del basket e dello sport.

Ecco i relatori di “Meet The Best” a Trento:

Luca Baraldi, amministratore delegato, Virtus Segafredo Bologna

Valore fra azienda e sport

“Trovare la giusta relazione/interazione tra gli stakeholders della Società Sportiva - i fans, i giocatori e lo staff tecnico, gli sponsor, la proprietà, gli abbonati, il settore giovanile – è la chiave del successo della società”.

Michela Gilli, founder & director, Zest 11 Limited

L’innovazione nel business sportivo

“Il ruolo dell’analisi dati e della narrativa del marchio nella creazione di valore”.

Luca Lorenzon, senior associate, Lucciola & Partners

La creazione del Valore nel rapporto tra Sport e Impresa: ieri, oggi, domani

"Se è vero che lo Sport è la cosa più importante tra le cose meno importanti, è altrettanto vero che una sana e sostenibile gestione del rapporto tra Sport ed Impresa è la cosa più complessa, delicata e necessaria tra le cose meno complesse, meno delicate e meno necessarie".

Abigail Martin, sustainability & development projects director, Euroleague Basketball

La rilevanza dei programmi sociali come One Team per l'evoluzione di una lega e dei suoi club

“È eccitante vedere quanto lontano i club hanno spinto la loro legacy con One Team in questi 10 anni. E’ la fonte di ispirazione per una continua crescita dell’impatto del programma nelle nostre comunità in modo sempre più profondo e innovativo”.

Andrea Nardelli, Direttore Generale, Aquila Basket Trento

Si può vincere solamente sul campo da gioco?

“Il risultato finale non è sotto il nostro controllo. Quello che possiamo controllare sono la nostra visione e la nostra direzione. Vogliamo creare valore attorno al nostro prodotto, indipendentemente dal risultato sportivo, investendo sui giovani, continuando a dare spazio al talento e contribuendo allo sviluppo sociale nel quale viviamo”.

Sergio Picarelli, executive board leader, The Adecco Group

Creare Valore; l’importanza del capitale umano

“I soli risultati sportivi non sono alla base delle decisioni di sponsorizzazione delle Aziende. Le società sportive dovrebbero investire in competenze manageriali della creazione del valore nel medio/lungo periodo”.

Flavio Tranquillo, giornalista, Sky Sport

Capire, non copiare (cosa ci dice il business Nba)

“In un settore come il basket con un attore dominante conclamato, capire, ma non per copiare, cosa fa la NBA può essere molto utile”.