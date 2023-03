Al via "Diversamente...uguali'', il progetto del Trento con l'associazione calcio Insieme: ''Una società della comunità vicina al terzo settore''

TRENTO. Al via "Diversamente...uguali", il progetto di collaborazione tra Trento e Associazione calcio Insieme con l'obiettivo di diffondere la pratica calcistica tra persone con disabilità intellettiva, l'esordio della nuova formazione gialloblù è previsto già per domenica a Verona contro il Bottagisio sport center.

"E' un progetto che mi ha colpito fin da subito e aderiamo con entusiasmo e gioia", dice Diego Cattoni, amministratore delegato del Trento calcio. "E abbiamo sempre ribadito che il nostro è un progetto a carattere provinciale e trasversale, dunque non solamente sportivo, ma che abbraccia tantissimi ambiti. Una società della comunità da sempre vicina al terzo settore".

E' ufficiale, infatti, l’accordo di collaborazione il Trento 1921 Srl e Ac Trento Scsd con l'associazione calcio Insieme Aps, realtà quest'ultima che dal 2011 è attiva in questo settore, da quando Franco Comai, attuale presidente del sodalizio trentino fa da catalizzatore alla volontà di diverse persone con disabilità intellettiva desiderose d’intraprendere la pratica calcistica.

"Il nostro - spiega un commosso Franco Comai, presidente dell'associazione calcio Insieme - è un percorso iniziato dodici anni fa in una palestra dove le porte erano disegnate sul muro e oggi siamo arrivati qui. Mi e ci sembra quasi di sognare. Giocare a calcio porta beneficio ai nostri ragazzi, ma ciò che c’interessa maggiormente è la formazione. Stare in una squadra insegna a rispettare gli avversari e le regole dello sport sono le stesse della vita. Negli ultimi mesi abbiamo giocato diverse partite in Veneto e adesso ci apprestiamo a iniziare un nuovo capitolo della nostra avventura, siamo ovviamente contentissimi d’indossare la maglia gialloblù: domenica giocheremo a Verona una partita amichevole e poi saremo presenti sugli spalti del 'Gavagnin - Nocini' e faremo un gran tifo per la prima squadra".

La collaborazione con Ivano Osele, tutt’oggi tecnico della squadra con Antonio Schifano, è quasi immediata, così come l’avvento di Walter Daldosso, l’indimenticabile “Sandokan” gialloblù degli anni ’80, che decide di partecipare al progetto.





Tra le associazioni del territorio che si occupano di disabilità si sparge la voce, gli iscritti aumentano e, grazie all’interessamento di Daldosso, Calcio Insieme esce dai confini provinciali per confrontarsi sempre più spesso con squadre del Triveneto. Nel 2017 viene approvata la Legge provinciale sullo sport che supporta anche l’attività di associazioni di diversamente abili che praticano sport e, nel 2020, Calcio Insieme si struttura definitivamente, diventando una vera e propria associazione sportiva dilettantistica.

Attualmente Calcio Insieme partecipa al Torneo Special Football 2022, organizzato da Special Olympics Italia, la “branca” nazionale dell’Associazione Special Olympics, fondata nel 1968 negli Stati Uniti da Eunice Mary Kennedy Shriver con l’obiettivo di diffondere la pratica sportiva tra le persone con disabilità.





"Lo sport è uno straordinario strumento d’inclusione e la riprova è questa collaborazione", aggiunge Michele Mariotto, presidente del Trento Scsd. "Come cooperativa siamo contentissimi di partecipare a questo progetto, che permetterà alle due realtà di crescere ulteriormente. Da ora in avanti avremo un’altra squadra gialloblù per la quale fare un gran tifo, a partire da domenica prossima. Un enorme in bocca al lupo a tutti gli atleti, ma anche a tecnici, dirigenti e familiari, senza il cui contributo lo svolgimento dell’attività sarebbe impossibile".

I neo gialloblù sono inseriti nel raggruppamento Nord Est, con numerose altre formazioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, con cui danno vita a gare con cadenza mensile. L’esordio con la maglia gialloblù è in agenda per domenica 19 marzo a Verona: gli aquilotti affronteranno in una partita amichevole il Bottagisio Sport Center, che ospiterà i trentini nell’omonimo centro sportivo nel capoluogo scaligero.

"E' un progetto al quale stiamo lavorando da mesi - continua Corrado Di Taranto, direttore generale del Trento calcio 1921 srl - con tutto il club e oggi possiamo dire che un'idea è diventata realtà. L'associazione continuerà a essere autonoma a livello di direttivo e noi saremo ben felici di collaborare con il solo obiettivo di migliorare il percorso sportivo di questi ragazzi che, per impegno, dedizione, applicazione e serietà, non sono secondi ai calciatori professionisti della nostra prima squadra".

Dopo il pranzo, tutta la squadra, lo staff e gli accompagnatori si recheranno allo stadio “Gavagnin - Nocini” dove, grazie alla ospitalità della Virtus Verona, assisterà alla sfida tra le prime squadre per il campionato di serie C. Nelle scorse settimane, infatti, il “gemellaggio” tra la prima squadra gialloblù e l’Associazione Calcio Insieme è già stato suggellato dalla presenza a una seduta d’allenamento di una folta rappresentanza di calciatori aquilotti, che hanno anche partecipato alla partitella.

“Per noi è un grande onore poter accogliere all’interno della famiglia gialloblù l’associazione calcio Insieme con la quale vogliamo intraprendere un percorso sportivo e sociale duraturo ed efficace. Sono contentissimo di vedere i volti sorridenti dei nostri nuovi atleti, che a partire da domenica indosseranno la maglia del Trento. Sarò personalmente presente a Verona per assistere alla partita, a testimonianza del fatto che tutto il club crede assolutamente in questo progetto. Quando il direttore generale Di Taranto ci ha esposto la volontà di creare un Team Special, tutto il Consiglio d’amministrazione, di cui porto il saluto quest’oggi, si è espresso favorevolmente e con grande entusiasmo. Non vediamo l’ora di vedervi in campo con i nostri colori”, conclude Mauro Giacca, presidente del Trento calcio.

La squadra è stata presentata nella cornice della Sala di Rappresentanza della Cassa di Trento in via Belenzani. Presenti anche Salvatore Panetta, assessore del Comune di Trento, Ermanno Villotti, vice presidente vicario della Cassa di Trento, Paola Mora, presidente del Coni Trento, Stefano Grassi, presidente del Comitato provinciale di Trento della Figc, e Massimo Bernardoni, delegato di Trento del Comitato paralimpico.

LA ROSA DELLA SQUADRA ASSOCIAZIONE CALCIO INSIEME

Michele Comai

Marco Coppo

Elio De Paulis

Andrea Dorigoni

Marco Failo

Shamir Gardumi

Christian Ghezzi

Giuseppe Nunnari

Nicola Pintarelli

Simone Pensa

Gianluca Tridico

Sebastiano Caregnato

Francesco Coppo

LO STAFF TECNICO - DIRIGENZIALE

Allenatore: Ivano Osele

Allenatore: Antonio Schifano

Presidente: Franco Comai

Dirigente: Rosaria Valle

Dirigente: Massimiliano Dorigoni