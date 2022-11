Svelate le cinque tappe dell'edizione 2023 del Tour of the Alps: le frazioni trentine arrivano a San Valentino e Predazzo

Presentati i percorsi della prossima edizione del Tour of the Alps tra Trentino, Alto Adige e Tirolo. Cinque tappe, 10 gran premi della montagna e 14.790 metri di dislivello complessivi, ecco la gara disegnata dal Gruppo sportivo Alto Garda

MILANO. E' stata svelata a Milano l'edizione 2023 del Tour of the Alps, corsa ciclistica disegnata dal Gruppo sportivo Alto Garda tra Trentino, Alto Adige e Tirolo vinta la stagione scorsa da Romain Bardet e con l'ultima frazione che aveva segnato il ritorno al successo di Thibaut Pinot. Cinque tappe, 10 gran premi della montagna e 14.790 metri di dislivello complessivi, questo l'identikit della gara.

Il via è previsto per lunedì 17 aprile con il gruppo muoverà da Rattenberg per raggiungere Alpbach dopo 127,5 chilometri. Prima dell’arrivo in salita, i ciclisti dovranno affrontare le ascese di Brandenberg e Kerschbaumer Sattel, che con le sue pendenze costantemente in doppia cifra potrebbe rappresentare il primo vero banco di prova per chi avrà le gambe per pensare in grande.

Il giorno successivo spazio alla tappa più lunga del Tour of the Alps. Si partirà da Reith im Alpbachtal, in Tirolo, per arrivare dopo 165,2 chilometri a Renon in Alto Adige, all’interno della pista di pattinaggio di velocità della Ritten Arena, che per un giorno si trasformerà in velodromo. Si varcherà il confine italiano scalando il Brennero, prima di affrontare le ascese in rapida successione di Barbiano e Monte di Mezzo, adatte a scalatori particolarmente esplosivi.

Terzo giorno e terzo territorio: la tappa numero 3 scatterà da Renon e arriverà dopo 162,5 chilometri a Brentonico-San Valentino. Un centinaio di chilometri abbastanza semplici faranno da anteprima alla salita del lago di Cei e all’arrivo in salita posto in cima all’impegnativo passo San Valentino (15,5 chilometri al 7,5%).

Interamente trentina la quarta frazione, 152,9 chilometri da Rovereto a Predazzo: gli atleti partiranno in salita affrontando le rampe del passo Sommo (15,7 chilometri al 7,3%) e la salita del lago di Santa Colomba nella prima metà della tappa. Sarà invece la Val di Fiemme a ospitare il finale, caratterizzato dall’ascesa del passo di Pramadiccio e dal traguardo, in leggera salita, di Predazzo.

La quinta e ultima tappa, con partenza da Cavalese e arrivo a Brunico sarà caratterizzata dall’ascesa in partenza del passo Lavazé, tetto del Tour of the Alps con i suoi 1.808 metri. Sarà la val Pusteria ad accogliere la carovana per il gran finale. Dopo un primo transito sul traguardo di Brunico, gli atleti si giocheranno le ultime chance sulla dura salita e l’insidiosa discesa di Riomolino (7,8 chilometri all’8,2%) prima di planare nuovamente sulla linea d’arrivo, posta nell’elegante centro cittadino.

A scoprire in ricognizione in anteprima le cinque tappe del Tour of the Alps è stato Sonny Colbrelli, ambassador dell’edizione 2023, che proprio in Trentino ha vissuto una delle pagine più belle della sua carriera, la conquista del titolo Europeo a Trento, pochi mesi prima dello spaventoso episodio che l’ha messa in standby.

Presenti al lancio del Tour of the Alps l'amministratore delegato di Trentino Marketing, Maurizio Rossini, il presidente di Idm Südtirol, Hansi Pichler, e l'ex ciclista professionista e consulente di Tirol Werbung, Thomas Rohregger, insieme al presidente del Gs Alto Garda, Giacomo Santini, e al general manager del Tour of the Alps, Maurizio Evangelista, e il presidente della Federazione ciclistica italiana, Cordiano Dagnoni. A commentare il percorso del Tour of the Alps 2023 sono stati l'ex Campione di ciclismo Giuseppe Saronni, l'ex Commissario tecnico della nazionale italiana Davide Cassani, insieme al direttore del Giro d'Italia Mauro Vegni e al giornalista de Il Sole 24 Ore Pierangelo Soldavini.

Ecco il programma del Tour of the Alps 2023

Lunedì 17 aprile 2023

Tappa 1: Rattenberg – Alpbach, 127,5 Km

2.470 mt di dislivello. Difficoltà: ***

Martedì 18 aprile 2023

Tappa 2: Reith im Alpbachtal – Renon, 165,2 Km

2.860 mt di dislivello. Difficoltà: **

Mercoledì 19 aprile 2023

Tappa 3: Renon – Brentonico San Valentino, 162,5 km

2.940 mt di dislivello. Difficoltà: ****

Giovedì 20 aprile 2023

Tappa 4: Rovereto – Predazzo, 152,9 Km

3.610 mt di dislivello. Difficoltà: ****

Venerdì 21 aprile 2023

Tappa 5: Cavalese – Brunico, 144,5 km

2.910 mt di dislivello. Difficoltà: ***