Il Tour of the Alps salirà in quota tra la Vallagarina e la Val di Fiemme (VIDEO): ''Il grande ciclismo un'opportunità per far conoscere ancora di più il nostro territorio''

Si avvicina il Tour of the Alps con le tappe trentine: l'arrivo in salita di Brentonico-San Valentino anticipa una frazione interamente trentina da Rovereto a Predazzo, prima della partenza dell’ultima tappa da Cavalese

Da sx l'Altopiano di Brentonico (Foto di Tommaso Prugnola); Sonny Colbrelli impegnato sulla salita della Cascata (Foto di Filippo Tommasini)

ROVERETO. "Siamo entusiasti e orgogliosi di avere ben due tappe del Tour of the Alps che toccheranno la nostra Vallagarina", queste le parole di Giulio Prosser, presidente dell'Azienda per il turismo Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo. "Il grande ciclismo torna a trovarci. Il Monte Baldo, con i suoi paesaggi mozzafiato, così come Rovereto con la sua storia e le sue bellezze artistiche sapranno entusiasmare il pubblico. E' un grande opportunità per far conoscere ancora di più il nostro territorio a una platea internazionale. Il Tour of the Alps sarà un veicolo importantissimo per la promozione di un territorio che ha per natura un’altissima vocazione cicloturistica e sportiva".

L'edizione 2023 del Tour of the Alps è in calendario tra il 17 e il 21 aprile. Dopo aver salutato il Tirolo e dopo il primo passaggio in Alto Adige a Renon, la corsa a tappe euroregionale vivrà in Trentino due frazioni attesissime che potrebbero risultare decisive nell’economia della classifica finale.

La terza tappa di mercoledì 19 aprile porterà il gruppo da un altopiano all’altro, da Renon a Brentonico-San Valentino attraverso 162,5 chilometri. Sono due le asperità di giornata, raggruppate negli ultimi 60 chilometri del percorso. Il primo Gpm parte da Aldeno, ai piedi del Monte Bondone, e si arrampica fino a lago di Cei, con 10 chilometri impegnativi ma abbastanza regolari. Ben più esigente invece l’ascesa finale che porta al traguardo con oltre 15 chilometri a 7,5% di pendenza media per raggiungere San Valentino di Brentonico nel cuore del Parco Naturale del Monte Baldo.

Il Trentino sarà grande protagonista anche il giorno seguente, giovedì 20 aprile, con una frazione di 152,9 chilometri dalla Vallagarina alla Val di Fiemme. Partenza da Rovereto nella suggestiva cornice del Mart, il celebre museo d’arte moderna, e arrivo a Predazzo, rinomata località turistica invernale. Subito dopo il via gli atleti affronteranno il Passo Sommo, 15 chilometri regolari ma che potrebbero lasciare un segno profondo se affrontati subito ad alta andatura.

Dopo l’ascesa verso il Lago di Santa Colomba, la frazione è destinata ad incendiarsi con l’ingresso in Val di Fiemme. La celebre Salita della Cascata, uno dei luoghi più riconoscibili della Marcialonga, precederà la salita verso Passo Pramadiccio e l’ultima picchiata verso Predazzo.

Dalla val di Fiemme ripartirà la corsa venerdì 21 aprile, con l’ultima e decisiva frazione di 144,5 chilometri. Sarà il centro turistico internazionale di Cavalese a dare il via all’ultima fatica della prossima edizione, con la strada subito all’insù verso il Passo Lavazé, la montagna più alta del TotA con i suoi 1808 metri slm, prima di una lunghissima discesa che riporterà gli atleti in Alto Adige e al gran finale di Brunico.

"Il Tour of the Alps è una gara di alto livello agonistico che è cresciuta in modo esponenziale, portando in sella i valori della sostenibilità e della cultura tirolese, altoatesina e trentina . La corsa euregionale – commenta Paolo Gilmozzi, presidente dell'Azienda per il turismo Val di Fiemme Cembra - punterà i riflettori sulle bellezze paesaggistiche della val di Fiemme e val di Cembra, culla di campioni come Moser e Simoni. Sarà una grande occasione per mostrare una terra apprezzata dagli appassionati delle due ruote, anche per i grandi eventi che ospita: la Marcialonga Cycling e il Giro d’Italia. L’accoglienza sarà quella di una valle che si sta preparando a ospitare i Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026 e che ha già ospitato i Mondiali Fis di Sci Nordico nel 1991, 2003 e 2013".

TOUR OF THE ALPS 2023

Lunedì 17 Aprile 2023

Tappa 1: Rattenberg – Alpbach, 127,5 Km

2.470 mt di dislivello. Difficoltà: ***

Martedì 18 Aprile 2023

Tappa 2: Reith im Alpbachtal – Renon, 165,2 Km

2.860 mt di dislivello. Difficoltà: **

Mercoledì 19 Aprile 2023

Tappa 3: Renon – Brentonico San Valentino, 162,5 km

2.940 mt di dislivello. Difficoltà: ****

Giovedì 20 Aprile 2023

Tappa 4: Rovereto – Predazzo, 152,9 Km

3.610 mt di dislivello. Difficoltà: ****

Venerdì 21 Aprile 2023

Tappa 5: Cavalese – Brunico, 144,5 km

2.910 mt di dislivello. Difficoltà: ***