Tutto pronto per l'edizione numero 44 del Cross internazionale della Vallagarina. Ai nastri di partenza Cesare Maestri

Domenica 6 febbraio gli occhi saranno puntati sul trentino Cesare Maestri (Atletica Valli Bergamasche Leffe), vincitore uscente e vice campione iridato della corsa in montagna. Ma sono tanti i nomi di alto livello come come il keniano Levy Kibet e l’etiope Tadese Takele Bikila. In campo femminile occhi puntati sulla keniana Mawia Lucy Muli, sulla burundiana Francine Niyomukunzi e sulla slovena Klara Lukan