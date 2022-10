VIDEO. Gli Harlem Globetrotters arrivano in città. I cestisti statunitensi all'Aquila Store per intrattenere i piccoli fan

TRENTO. Gli Harlem Globetrotters sono in città. I famosi cestisti statunitensi, celebri soprattutto per le proprie spettacolari esibizioni con la palla a spicchi, sono passati a Trento, presso l'Aquila Store di Corso del Lavoro e della Scienza. Qui hanno potuto incontrare i piccoli fan e cestisti della città, passando con loro una piacevole serata all'insegna del divertimento e della pallacanestro.

La visita presso il capoluogo trentino fa parte di una più grande iniziativa destinata a promuovere "The Italian Tour", il tour che i Globetrotters hanno programmato attraverso varie città dello stivale. Partiranno da Ancona il 2 novembre per poi concludere mercoledì 9 di nuovo a Trento per l'ultima tappa del tour. Lo spettacolo si terrà alle 8.30 presso la Blm Group Arena e combinerà atletismo e comicità in uno show quasi teatrale, caratteristica tipica degli Harlem Globetrotters. I biglietti sono disponibili online o presso l'Aquila Store a Le Albere.

Fondata nel 1926, la squadra degli Harlem ormai conta più di 90 anni nel campo dell'intrattenimento. In tutto questo tempo hanno avuto l'occasione di offrire il proprio spettacolo a oltre 143 milioni di fan in tutto il mondo, facendo scoprire a molti il meraviglioso mondo della pallacanestro. Oggi si esibiscono in più di 400 eventi ogni anno, dove il pubblico ha l'occasione di meravigliarsi davanti ai loro spettacolari gesti atletici, che includono incredibile "ball handling", il famoso tiro da 4 punti degli Harlem Globetrotters e schiacciate meravigliose, oltre che la loro famosa comicità.