Dalla gara podistica alle camminate, ecco "El giro dele fraziom". A Brentonico una giornata all'insegna di sport e benessere

La serie di manifestazioni sportive è organizzata sabato 6 agosto dal Gruppo alpini di Brentonico in collaborazione con il Team Atletica Loppio e con il supporto dell’Azienda per il turismo Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo

BRENTONICO. La manifestazione sportiva e ludico motoria, la gara podistica competitiva Fidal, il giro nordic walking e nordic mountain. Ecco "El giro dele fraziom", appuntamento organizzato sull'Altopiano di Brentonico, un mix di appuntamenti per accontentare tutti.

Giunta alla sua 17esima edizione, si può scegliere tra un camminata o un giro in bici tra le frazioni del paese, mentre per i più agonisti c'è la gara podistica.

La partenza, dal parco Cesare Battisti, della manifestazione sportiva e ludico motoria è prevista tra le 8.30 fino alle 9.30. In questo caso chi si iscrive potrà scegliere 3 percorsi da percorrere al ritmo che desidera e che attraversano le frazioni del paese. I tre percorsi proposti passano attraverso le frazioni del Comune: 10 chilometri (verde); 14 chilometri (blu) e 20 chilometri (rosso). Saranno presenti lungo i percorsi degustazioni di prodotti tipici trentini. La gara podistico competitiva è invece una corsa in montagna patrocinata dalla Fidal e valida come prova del Circuito Montagne Trentine, organizzata dal Team Atletica Loppio e il Gruppo alpini di Brentonico.

La gara partirà dal parco Cesare Battisti alle 9.30 e si sviluppa su un tracciato diverso rispetto alla manifestazione sportiva e ludico motoria. Si salirà verso il campo sportivo di Santa Caterina per poi proseguire nel bosco sulla strada sterrata sopra Castione e sempre salendo, si raggiungerà la strada sterrata chiamala “Brentegana”, una bella strada nel bosco che riporta verso località Festa e Dos de Robiom per poi scendere verso il parco di Brentonico attraverso le principali vie del paese.

Le gare di nordic walking partiranno alle ore 9.40 circa; prima ci sarà la partenza della gara di velocità mountain e a seguire la gara in contest tecnico Gironordic sempre dal parco Cesare Battisti. Qui l'organizzazione si avvale della collaborazione tra Gironordic, un campionato nazionale di nordic walking il cui patron è Alexander Geronazzo, Aics Veneto, con Rermo Login e l'associazione ospitante Nordic walking Baldo & Benaco.

La gara mountain è intitolata al socio fondatore Gigi Galvagni, grande promotore negli anni del nordic walking. Insieme alla moglie Miriam Calzà ha partecipato a parecchi eventi di nordic walking promossi e realizzati dall’associazione N&W Baldo Benaco. Sul percorso ci saranno i giudici delle due organizzazioni. Il percorso delle gare di nordic walking sarà di 7 chilometri e 700 metri con arrivo a Pian di Festa. I premi per i primi classificati uomini e donne della gara agonistica sono offerti dagli alpini e dagli sponsor della manifestazione.

I partecipanti alla gare agonistiche avranno a disposizione il buono pasto, una ricca premiazione (al parco) e una lotteria con premi a sorpresa.

IL PROGRAMMA:

MANIFESTAZIONE SPORTIVA E LUDICO MOTORIA con tre opzioni di percorso con libera scelta tra corsa, camminata, camminata nordica e Mtb.

GARA PODISTICA COMPETITIVA FIDAL Gp Montagne Trentine - Trofeo Scoiattoli Trentini livello regionale open categorie juniores, promesse, master e seniores organizzatore Atletica team Loppio XV edizione

GIRO NORDIC TRENTINO 3 Tappa Campionato Italiano SkyNordic Tecnica di 7. 7 chilometri e 400D+ gara in contest tecnico o per chi desidera in camminata ludico motoria turistica sui 3 percorsi proposti dalla manifestazione sportiva.

NORDIC MOUNTAIN AICS gara di nordic walking di velocità a cronometro con regolamento aics. La gara di Mountain è intitolata al socio fondatore dell' associazione Nordic Walking Baldo & Benaco il signor Gigi Galvagni III edizione