La Garda Trentino Half Marathon si rinnova: partenza da Arco e arrivo alla Spiaggia dei Sabbioni. Numero chiuso per la gara lunga

Foto di PegasoMedia

RIVA DEL GARDA. Dopo aver festeggiato le 20 edizioni la Garda Trentino Half Marathon si rinnova e prepara un nuovo percorso per quanto riguarda la sfida sui 21 chilometri. Cambiano partenza e arrivo per offrire ai runner l'opportunità di costeggiare le rive del lago in misura maggiore che in passato.

La partenza è prevista da Arco e non più in zona Baltera a Riva del Garda. I concorrenti partiranno dall'ex Casinò per dirigersi a nord, sulla destra del fiume Sarca, attraversando il Ponte Romano in località Ceniga e tornando poi verso Arco sulla pista ciclabile fino a località Prabi, quindi, come nel precedente percorso, proseguiranno in direzione del lago di Garda.

Ecco la seconda importante modifica con arrivo alle Foci del Sarca, attraversamento del ponte, transito lungo il lago fino a Torbole, nei pressi della Casa del Dazio, quindi passaggio per via Strada Piccola e giro di boa per via Strada Granda, inserimento sulla Gardesana per poche centinaia di metri per svoltare su via Lungo Sarca fino alle foci del fiume, e costeggiando il lago lungo la ciclopedonabile fino all’arrivo, allestito in località spiaggia dei Sabbioni a Riva del Garda.

"Dopo venti edizioni di successi e di prestigio - spiega Sandro Poli, presidente del Comitato organizzatore - con numeri importanti in quanto a partecipanti che ci ha portato a raggiungere quasi 6.000 iscritti, per questioni logistiche ed economiche era giunto il tempo di cambiare e lo abbiamo fatto, assieme al mio staff, dopo aver chiuso un ciclo di 20 organizzazioni. Rispetto al precedente verranno valorizzate due località, ovvero Arco e Riva del Garda, ma pure Torbole e i concorrenti potranno gustarsi un tratto di percorso finale accanto al lago, che riteniamo rappresenti un valore aggiunto al nostro evento. Siamo pronti per la nuova sfida e ringrazio tutti quanti hanno collaborato nella realizzazione di questo nuovo tracciato di gara".

Cambiamenti nella parte finale con l’arrivo identico per tutte le sfide sulla spiaggia dei Sabbioni anche per le altre tre proposte podistiche della Garda Trentino Half Marathon, la 10 chilometri, che raggiungerà le otto edizioni, con partenza da Arco e arrivo a Riva del Garda, così come la Run 4 Fun ludico motoria da Torbole a Riva del Garda, mentre la Kids avrà come teatro un percorso predisposto nei pressi della spiaggia dei Sabbioni, ridotta come lunghezza rispetto alla precedente.

Pur svolgendosi su una distanza identica, la sfida sui nuovi percorsi diventa interessante anche in chiave di record da battere. I primati da migliorare sono quelli del keniano Elijah Kiplagat Kurgat, che nel 2005 impiegò 1h01'10" a percorrere i 21 chilometri del percorso, mentre quello femminile appartiene all’italiana Ivana Iozzia con il tempo di 1h12’55”, ottenuto nel 2009.

Sulla distanza dei 10 chilometri i record sono del burundese Jean Marie Vianney Niyomukiza, che nel 2019 impiegò 30’17”, fra l’altro vincitore della versione mezza maratona lo scorso anno, quindi dell’altoatesina Silvia Weissteiner, che nel 2018 impiegò 37’01”.

La variazione dello sviluppo dell'evento ha incluso anche una nuova politica di gestione degli iscritti. Nel senso che è stato deciso di applicare un numero chiuso sulla gara dei 21 chilometri per garantire qualità nei servizi. Quota fissata a 2.700 pettorali, compresi anche i pacchetti dei tour operator specializzati nel settore, sempre sensibili alla mezza maratona gardesana.

Le iscrizioni sono aperte da alcune settimane e si possono inviare utilizzando il sito (Qui info): il costo è di 27 euro (oppure 29 euro per chi vorrà aderire all’iniziativa solidale per realtà bisognose del territorio) per la 21 chilometri, quello per un pettorale della 10 chilometri è invece fissato in 15 euro (17 euro in modalità solidale), mentre per la 4Run Fun l’adesione è fissata a 12 euro (14 euro). Tariffe che sono valide fino al 31 maggio, con un progressivo aumento fino alla data di svolgimento.

Come nelle passate edizioni non mancherà l'attenzione alla solidarietà, una dimensione che da sempre sta a cuore al comitato organizzatore della Garda Trentino Half Marathon. In abbinamento alla quota di iscrizione viene proposto un "Charity Program" con un importante fine solidale, sviluppato su tre iniziative distinte: sostegno all’Ail Trentino nel campo dell’oncologia infantile e borse di studio per la scuola alberghiera Don Bosco in Cambogia.