L'Aquila Basket si prepara alla sfida contro la Germani: in palio due punti importanti per la corsa alla final eight di coppa Italia

TRENTO. Dopo la sconfitta casalinga contro Brindisi, l'Aquila Basket ritorna sul parquet. I bianconeri affrontano sabato 7 gennaio la Germani nel quattordicesimo turno di regular season in serie A.

"Brescia in termini di roster e ambizioni è una delle prime quattro realtà del campionato italiano, è una squadra che gioca con grande energia e che ha superato un paio di momenti difficili legati anche agli infortuni per arrivare a questo punto della stagione con grande entusiasmo e consapevolezza, qualità dimostrate nell'ultima vittoria al supplementare che hanno ottenuto a Sassari", commenta coach Emanuele Molin. "Noi invece alla partita di sabato arriviamo con le ali un po' tarpate dei passi falsi delle nostre ultime uscite: non tanto perché abbiamo perso delle partite, ma perché sentiamo di non esserci espressi al livello a cui aspiriamo".

In palio due punti pesanti per la volata alle Final eight di coppa Italia e per tentare un altro assalto a una “big” del campionato.

"Dobbiamo mostrare una reazione, ma deve essere una reazione di un certo tipo, frutto di un processo e non fine a sé stessa. E' un momento importante per la squadra, se saremo capaci come io credo di affrontarlo e superarlo con la giusta mentalità ne usciremo più forti di prima. La stagione è ancora lunghissima, ora comincia la fase in cui ogni squadra avvia la sua marcia verso il conseguimento dei propri obiettivi: ecco perché per noi la trasferta di Brescia è subito una preziosa occasione per riprendere il cammino e non ripetere gli errori commessi nelle ultime uscite", conclude Molin.

Nel frattempo è stata riaperta la campagna abbonamenti, "Emozioni da urlo. Fino alla fine", per il girone di ritorno. L'abbonamento al girone di ritorno comprende le 8 partite di campionato e le 5 partite di EuroCup che si giocheranno alla Blm Group Arena dalla sfida con Varese del 22 gennaio al big match contro la Reyer Venezia del 30 aprile: ma per chi vorrà sottoscrivere l'abbonamento entro il 14 gennaio sarà compresa, allo stesso prezzo, anche la sfida contro Reggio Emilia di domenica 15 gennaio, decisiva per la corsa alle Final Eight di Coppa Italia e ultima fatica dei bianconeri nel girone di andata di Serie A.

Gli abbonamenti sono disponibili ed acquistabili esclusivamente all'Aquila Store di Corso del Lavoro e della Scienza 20 nel quartiere Le Albere a Trento con orario 14-19 dal lunedì al sabato. La vendita degli abbonamenti è attiva fino a sabato 21 gennaio (Qui info).