Trentino Volley celebra il 25 novembre: sabato sera ingresso gratuito al "PalaTrento" per tutte le donne in occasione della sfida contro Vallefoglia di serie A1 femminile

L'invito del club è quello d'indossare qualcosa di rosso. "Approfittando anche del fatto che la partita sarà in diretta sulla Rai vogliamo sensibilizzare non solo il territorio trentino, ma lanciare un messaggio anche agli spettatori. Ci sarà anche uno spazio per l'Associazione Coordinamento Donne Onlus, che gestisce il Centro Antiviolenza di Trento, al fine di dare loro la giusta e meritata visibilità, visto l'eccezionale lavoro che svolgono quotidianamente" spiega il ds Ripasarti

TRENTO. Un gesto simbolico ma molto "forte" per sensibilizzare l'opinione pubblica e, dopo i recenti fatti di cronaca nera, dare un segnale forte anche al mondo della pallavolo, proprio nel giorno in cui verrà celebrata la giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

Sabato sera (inizio alle ore 20.30), in occasione della sfida (importantissimi ai fini della classifica) tra l'Itas Trentino femminile e la Megabox Vallefoglia, valevole per il campionato di serie A1, Trentino Volley ha deciso di aprire gratuitamente le porte del "PalaTrento" a tutte le donne.

"Da sempre il club è attento a temi sociali che toccano così profondamente la collettività - spiega il direttore sportivo Duccio Ripasarti -. Sabato, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, abbiamo pensato di dare maggiore risalto all'evento, magari indossando un qualcosa di rosso e approfittando anche del fatto che la partita sarà trasmessa in diretta dalla Rai. Sarà un modo per lanciare un messaggio ancora più forte, non solo al territorio trentino e ai presenti, ma anche a chi assistere alla sfida in tv. Ci sarà anche uno spazio per l'Associazione Coordinamento Donne Onlus, che gestisce il Centro Antiviolenza di Trento, al fine di dare loro la giusta e meritata visibilità, visto l'eccezionale lavoro che svolgono quotidianamente".

Per le donne che intendono assistere alla partita sarà sufficiente presentarsi, a partire dalle ore 19.30, alle casse dell'impianto di via Fersina per ritirare il tagliando gratuito per poi accedere al palazzetto.