Werner Seeber torna tra i professionisti: rescinde con la Virtus Bolzano e fa rientro al Vicenza in serie C. L'ex Südtirol e Trento sarà il Direttore Generale sino a giugno

Il presidente veneto, l'industriale dei jeans Stefano Rosso, ha scelto di affidarsi ad un "hombre vertical" di grandissima esperienza, con cui ha già lavorato per ben sette stagioni: Seeber, originario di Bressanone, che in carriera è stato anche presidente del Südtirol, per sei anni è stato con lui a Bassano e lo ha seguito per una stagione anche al Vicenza

VICENZA. L'operazione si è concretizzata sull'asse Bolzano - Vicenza nel giro di poche ore e stamani è arrivato l'annuncio ufficiale. Werner Seeber torna tra i professionisti: l'esperto dirigente altoatesino ha prima rescisso il contratto che lo legava alla Virtus Bolzano, società che milita in serie D e subito dopo ha sottoscritto un nuovo accordo con il Vicenza. Ricoprirà il ruolo di Direttore Generale sino al termine della stagione.

Se è vero che "si torna sempre dove si è stati bene", ecco allora che - nel momento di grande difficoltà - Seeber ha risposto positivamente alla chiamata del presidente veneto Stefano Rosso: domenica, dopo la rovinosa sconfitta patita al "Briamasco" per mano proprio del Trento (4 a 1 il risultato finale in favore dei gialloblù), il direttore generale dei biancorossi Rinaldo Sagramola aveva presentato le proprie irrevocabili dimissioni alla proprietà.

Di qui la scelta di Rosso di affidarsi ad un "hombre vertical" di grandissima esperienza (è dal 1998 che opera nel calcio professionistico), con cui ha già lavorato per ben sette stagioni: il dirigente altoatesino, originario di Bressanone, è stato infatti Direttore Generale e Direttore Sportivo per sei anni a Bassano e, una volta che l'industriale dei jeans si è trasferito a Vicenza (stagione 2018 - 2019) lo ha seguito, ricoprendo per un anno il ruolo di Ds.

Poi l'esperienza al Trento (stagione 2021 - 2022), conclusasi dopo una sola stagione e in anticipo sul contratto (che sarebbe scaduto il 30 giugno 2023) e la scelta, familiare, di avvicinarsi a casa per sposare il progetto della Virtus Bolzano in serie D. La "richiamata" del Vicenza è arrivata quasi inaspettata (anche se Seeber domenica era al "Briamasco" ad assistere alla partita che è costata anche la panchina al tecnico Diana) e, di fronte, alla richiesta d'aiuto di Rosso non ha potuto dire di "no".