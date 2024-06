Il “padre” di Aquila Basket torna a guidare un club: Salvatore Trainotti è il nuovo direttore generale della Scaligera Verona

VERONA. Scaligera Basket è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo triennale con Salvatore Trainotti per il ruolo di direttore generale del club a partire dalla stagione 2024/25.

Questo recita la prima riga del comunicato ufficiale con il quale la squadra di A2 di basket di Verona ha dato il benvenuto sui propri canali ufficiali al dirigente trentino classe '71: era il 9 novembre 2021 quando Salvatore, “padre” dell'Aquila Basket Trento che aveva contribuito a portare dalla Serie D alle finali scudetto e alla partecipazione stabile alle coppe europee, annunciava la sua uscita di scena dal club bianconero che si sarebbe concretizzata al termine della stagione 2021-22.

Dopo quasi tre anni dedicati a tempo pieno all'impegno con la federazione italiana pallacanestro (avviato già nel 2019), Salvatore Trainotti, che è stato anche capo delegazione degli Azzurri all'olimpiade di Tokyo. continuerà a ricoprire il ruolo di direttore generale del settore squadre nazionali della Fip con incarico part-time.

Nella sua lunga carriera in Aquila Basket durata ben 32 anni, una travolgente ascesa verso le più alte vette del basket nazionale e continentale, Trainotti ha vinto 2 volte il premio di Dirigente dell'Anno (in A2 nel 2014 e in Serie A l'anno successivo) oltre a numerosi altri riconoscimenti: ora il “ritorno” alla vita da club avviene in una realtà ambiziosa che punterà senza mezzi termini al ritorno in Serie A, ma dove al dg Trainotti sarà chiesto di costruire un progetto sportivo e di club di alto livello dentro e fuori dal campo, come suggerisce anche l'orizzonte triennale del contratto.

In panchina intanto per la Scaligera dovrebbe essere confermato coach Alessandro Ramagli: di questo e dei primi movimenti nella squadra e nella struttura scaligera del direttore generale Salvatore Trainotti si saprà qualcosa in più venerdì 7 giugno, quando è in programma la sua presentazione ufficiale al palazzetto di Verona.