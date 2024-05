Il Brescia è sempre più... trentino: Rolando Maran e il vice Christian Maraner prolungano sino al 2026. Rinnovo anche per il calciatore lagarino Giacomo Olzer

L'allenatore di Trento e il suo vice roveretano hanno allungato di un anno il contratto dopo aver condotto il Brescia dalla zona playout sino a quella playoff con eliminazione "beffa" per mano del Catanzaro. Dopo tre stagioni in maglia biancazzurra arriva il rinnovo anche per Giacomo Olzer, che sarà biancazzurro anche per i prossimi due anni

BRESCIA. Le Rondinelle sono sempre più trentine.

Gli ottimi risultati raccolti da quando è arrivato sulla panchina del Brescia, in sostituzione dell'esonerato Gastaldello e il rapporto, saldissimo, con la piazza sono valsi a Rolando Maran il prolungamento del contratto con il club lombardo sino al 2026.

Arrivato a novembre con la squadra in difficoltà e in zona playout, Maran ha risollevato completamente le sorti del Brescia, portando le Rondinelle sino ai playoff e uscendo al primo turno, ai tempi supplementari, per mano del Catanzaro con i calabresi che hanno raggiunto il pareggio al 96', per poi imporsi nell'extra time.

Assieme a Maran prolungamento in blocco per l'intero staff tecnico, compreso l'allenatore in seconda Christian Maraner, con il roveretano che è ormai il suo storico "braccio destro", avendo già condiviso le esperienze alla guida di Bari, Triestina, Vicenza, Varese, Catania, Chievo, Cagliari, Genoa e Pisa.

"La decisione di confermare l'intero staff tecnico rappresenta un segno di continuità e fiducia nel lavoro svolto nella stagione sportiva 2023/2024 con il raggiungimento dei playoff" si legge nella nota ufficiale del Brescia.

Rinnovo biennale del contratto anche per Giacomo Olzer, il giovane calciatore trentino originario di Noarna, cresciuto nel vivaio del Mori e affermatosi nel settore giovanile del Milan, con cui aveva fatto il proprio esordio in Coppa Italia nel match contro il Torino nel 2021. Approdato nell'estate di tre anni fa al Brescia, sarà biancazzurro sino al 2026.