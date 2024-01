Il meraviglioso e toccante ricordo dei tifosi blucerchiati in riva al mare: in tantissimi al Molo dell'Amicizia per cantare ancora "Luca Vialli tu sei meglio di Pelè"

TRENTO. "Luca Vialli, Luca Vialli, Luca Vialli alè alè, noi ti amiamo e ti adoriamo, tu sei meglio di Pelè".

Un coro molto anni '80, diventato celebre in tutta Italia e in tutta Europa, che partiva dalla Grandinata Sud dello stadio "Marassi", il covo storico della tifoseria blucerchiata per la quale, sì, Luca Vialli era veramente meglio di "O Rey" Pelè.

Ad un anno e un giorno dalla scomparsa del centravanti del Doria scudettato nel 1991, cresciuto nella Cremonese e poi campione d'Europa (da capitano) con la Juventus, prima di volare e vincere anche in Inghilterra con la maglia del Chelsea, i tifosi blucerchiati si sono ritrovati al Molo dell'Amicizia di Genova Quinto per celebrare a modo loro uno dei figli di quella meravigliosa squadra costruita da Paolo Mantovani. Capace di conquistare uno storico tricolore, di vincere in Europa (la Coppa delle Coppe) e sfiorare anche il successo in Coppa Campioni.

Tantissime sono e saranno le iniziative per ricordare la figura dell'ex attaccante di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea e della Nazionale italiana, a cominciare dalla mostra intitolata "Un uomo, un campione, Gianluca Vialli" allestita in una sala della tribuna d'oro dello stadio "Luigi Ferraris" con l'esposizione delle maglie originali indossate dal centravanti lombardo, ma anche di fotografie e quotidiani dell'epoca.

La Liguria lo ha omaggiato proiettando sulla facciata principale del palazzo sede della Regione alcune significative immagini, con la scritta finale "ciao Luca" e il governatore ligure Giovanni Toti ha sottolineato che "la Liguria non dimentica un uomo dai grandi valori, una leggenda che ha lasciato il segno, dentro e fuori dal campo".

L'8 gennaio a Genova il Teatro Carlo Felice ospiterà l'evento ufficiale in suo ricordo "My name is Luca. Ballata per Vialli". Il ricavato della serata servirà a sostenere i progetti benefici per cui Vialli si era impegnato con la sua fondazione, in particolare quello per la ricerca sulla Sla.