Il mondo dello sport piange la scomparsa di Lauro Rigo, addio al vice presidente del Lagaris Volley: "Tanti anni di passione e impegno disinteressato"

Volto noto in tutta la regione, è stato per tanti anni presidente del Rovereto Nord e poi uno dei fautori della fusione con la Pallavolo Rovereto. Il ricordo commosso della sua società e della Fipav del Trentino

ROVERETO. Il mondo del volley regionale piange la morte di Lauro Rigo, scomparso quest'oggi. Vicepresidente del Lagaris Volley, la massima espressione pallavolistica della città di Quercia, Rigo era un volto assai noto non solamente a Rovereto.

Per tantissimi anni è stato presidente del Rovereto Nord e poi uno dei fautori della fusione con la Pallavolo Rovereto, da cui è nato il Lagaris Volley, società della quale è stato prima dirigente e poi vice presidente.

Da sempre impegnatissimo anche in ambito associazionistico, Rigo è è stato per decenni uno dei punti di riferimento della pallavolo in Val Lagarina, fornendo un contributo notevole alla crescita del movimento.

Il Lagaris Volley lo ha ricordato con un post sui propri canali ufficiali.

"Ciao Lauro - scrive il sodalizio lagarino -. Con infinita tristezza comunichiamo che, nella giornata odierna, ci ha lasciati Lauro Rigo, dirigente, consigliere e fraterno amico. Non ci sono parole adeguate per ricordare quanto Lauro abbia fatto per la pallavolo roveretana e trentina e per il mondo associazionistico in tanti anni di passione e impegno disinteressato. Il nostro pensiero affettuoso va alla moglie Gilda e alle figlie Alessandra e Valentina".

Un messaggio di cordoglio è arrivato anche dal comitato trentino della Fipav.

"Il Comitato Regionale Trentino - questa la nota ufficiale - apprende con dolore la scomparsa di Lauro Rigo, ex presidente della società Rovereto Nord e consigliere della società Lagaris Volley. Da parte del Presidente Crò e dei consiglieri del Comitato Fipav del Trentino giungano alla famiglia e agli amici le più sentite condoglianze".