Lutto nel mondo dell'atletica trentina: addio a Danilo Toniatti, "colonna" dell'Us Quercia e volto storico della comunità roveretana. E' stato vicepresidente della Fidal provinciale

ROVERETO. L'Unione Sportiva Quercia, la comunità di Rovereto e il mondo dell'atletica leggera trentina piangono la scomparsa di Danilo Toniatti, vicepresidente e, da ben 63 anni, amministratore delle risorse dello storico sodalizio lagarino.

Toniatti è stato uno delle colonne storiche, uno dei punti di riferimento dell'Us Quercia: le sue condizioni fisiche erano peggiorate nel corso degli ultimi mesi, ma la notizia della sua scomparsa è arrivata comunque inaspettata agli amici e a tutti i componenti della società lagarina, all'interno della quale Danilo operava sin dal 1961. Ma non solo, perché durante la sua lunghissima carriera dirigenziale è stato anche il vicepresidente della Fidal e segretario della sezione del Tiro a segno di Rovereto.

Commosso e sentito è il ricordo di Carlo Giordani, presidente dell'Unione Sportiva Quercia, legato a Danilo da una profondo amicizia.

"Per me era il miglior amico - racconta Giordani -, un amico leale e sincero con cui ho condiviso fraternamente oltre 60 anni di vita nel segno dell'amore per la nostra Quercia. Nel momento del dolore è difficile trovare le parole giuste per ricordare Danilo, esempio straordinario di volontario sportivo, penso il più anziano e resistente nel tempo di tutto lo sport trentino. Dal 1961 è stato l’amministratore delle risorse della Quercia, spesso poche per far fronte a tanti impegni della società che cresceva impetuosamente nel corso degli anni. Un amministratore rigoroso, attentissimo ai conti, ma capace di interpretare il suo ruolo con grande umanità e comprensione. Il tutto a titolo assolutamente gratuito per la sua Quercia, coinvolgendo anche la sua bellissima famiglia. Uomo apparentemente burbero, ma capace di grandi sorrisi e di battute per superare i momenti difficili. Generazioni di dirigenti e di atleti hanno potuto apprezzare la sua precisione, la sua tempestività negli adempimenti (tanti) a cui una società sportiva deve far fronte. La Quercia era il suo grande amore ma Danilo si è speso anche su altri fronti del volontariato, come vicepresidente della Fidal trentina e segretario sella Sezione del Tiro a segno di Rovereto ed era molto stimato anche come funzionario di banca. Tornano nel cuore e nella mente i ricordi di tanti momenti vissuti assieme, delle inquietudini e delle preoccupazioni per trovare le risorse e far quadrare i conti nelle prime edizioni del Palio Città della Quercia. Grazie Danilo, grazie per tutto quello che hai fatto per noi, grazie per quanto ti sei speso senza riserve per far crescere la nostra Quercia. Resterai sempre con noi. Buon viaggio".

Danilo Toniatti lascia la moglie Nadia e la figlia Giorgia. L'ultimo saluto è fissato per le ore 11 di lunedì 19 febbraio nella chiesa parrocchiale di Borgo Sacco.

