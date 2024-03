Sinner supera in due set (6-4, 6-2) il ceco Machac nei quarti di finale del Masters 1.000 di Miami. Per l'azzurro si tratta della quarta semifinale (in quattro tornei) nel 2024

Dopo un inizio in cui si è dimostrato un po' contratto, con il passare dell'incontro Jannik ha alzato ritmo e livello e, infatti, nel secondo parziale non c'è praticamente mai stata partita. Adesso attende uno tra Medvedev e Jarry, in campo nella notte. Venerdì sarà il momento della semifinale, con l'obiettivo di conquistare la finale dove potrebbe esserci l'immediata rivincita con Alcaraz, che nei quarti affronterà il numero 11 del mondo, il bulgaro Dimitrov

MIAMI. Jannik Sinner conquista la semifinale al Masters 1.000 di Miami. Come lo scorso anno il fuoriclasse altoatesino raggiunge il penultimo atto dell'Open di Miami: nei quarti oiega in due set (6-4, 6-2) il ceco Tomas Machac. Dopo un inizio in cui si è dimostrato un po' contratto, con il passare dell'incontro Jannik ha alzato ritmo e livello e, infatti, nel secondo parziale non c'è praticamente mai stata partita.

Per lui si tratta della quarta semifinale nel 2024, decisamente non male considerando che siamo solamente alla fine di marzo: in due dei recenti precedenti (all'Australian Open e a Rotterdam) è andata benissimo, meno ad Indian Wells dove Sinner è stato sconfitto in due set da Alcaraz, il più in forma dell'intero circuito in questo momento.

Sinner piazza subito il break nel primo set, ma il ceco risponde immediatamente: 1-1. Equilibrio sino al 3 a 3, poi Jannik strappa ancora il servizio all'avversario e poi allunga, nonostante Machac non molli di un centimetro: 5-3. Il numero 60 al mondo accorcia (5-4), ma alla pima occasione l'azzurro chiude, pur con qualche piccola difficoltà.

Machac annulla due palle break, poi Sinner pareggia e scappa subito, strappando il servizio all'avversario. Cresce il 22enne di Sesto che se ne va (3-1) e poi piazza la spallata decisiva al match: 4-1. Da lì in poi è accademia con il numero 3 del ranking che chiude 6-2 dopo un match in cui è stato un diesel.

Sinner raggiunge ancora la semifinale a Miami e adesso attende uno tra Medvedev e Jarry, in campo nella notte. Venerdì sarà il momento della semifinale, con l'obiettivo di conquistare la finale dove potrebbe esserci l'immediata rivincita con Alcaraz, che nei quarti affronterà il numero 11 del mondo, il bulgaro Dimitrov.