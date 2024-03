Un altro appuntamento con la storia: se Sinner batte Dimitrov e trionfa al Masters 1.000 di Miami diventa il numero 2 del mondo. Appuntamento alle 21

In caso di successo l'altoatesino si porterebbe a soli 1.025 da Djokovic, alla vigilia della stagione sulla terra rossa dove il serbo deve difendere tantissimi punti, mentre l'azzurro solamente 585. Ecco, perché, l'assalto al primo posto già nel medio - breve periodo non è utopia. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Now

MIAMI. Quello di stasera è un appuntamento con la storia. Sì, perché per Jannik Sinner in palio non ci sono solamente la vittoria nel prestigioso Masters 1.000 di Miami e un bel po' di soldini (1 milione e 160mila euro per chi trionfa in finale), ma anche il secondo posto nel ranking Atp alle spalle di sua maestà Nole Djokovic che non sta attraversando un gran momento.

La finalissima contro il bulgaro Grigor Dimitrov, grande rivelazione della manifestazione, attuale numero 12 della classifica e prossimo al rientro in top ten grazie ai punti che acquisirà in Florida, assume infatti ancora più valore per il fuoriclasse altoatesina che, in caso di successo, scavalcherebbe Alcaraz e, dopo essere stato il primo azzurro a diventare numero 3 del mondo da quando esistono le classifiche ufficiali, raggiungerebbe addirittura la piazza d'onore e inizierebbe a mettere nel mirino anche Djokovic.

Sì, perché dopo il "Double Sunshine" americano, si aprirà la stagione europea della terra rossa, dove Sinner avrà pochissimi punti da difendere (appena 585) contro i 2.315 di Djokovic e i 2.265 di Alcaraz e, dunque, un sorpasso in tempi medio - brevi è tutt'altro che ipotesi peregrina, visto che stasera il distacco tra il serbo e l'azzurro potrebbe ridursi a 1.025 punti.

Un passo alla volta e il 22enne di Sesto ha sempre detto che la posizione in classifica è solamente un "numero". Non una frase di circostanza, perché Jannik ha veramente la straordinaria capacità di concentrarsi solo ed esclusivamente sul prossimo avversario. Che si chiama, per l'appunto, Grigor Dimitrov, che a Miami ha già battuto Hurcacz (numero 9, vincitore nel 2021, quando sconfisse Sinner in finale), Alcaraz e, infine, il tedesco Zverev (numero 5).

Se Sinner, però, sarà il Sinner della semifinale contro Medvedev allora ci sarà Dimitrov che terrà. L'appuntamento è alle 21 sul "Centrale" di Miami: diretta tv su SkySport e in streaming su Now.

E, intanto, tantissimi utenti si chiedono: ma non è il caso che la Rai riveda la propria pianificazione e cominci ad acquistare anche i diritti per trasmettere il tennis in chiaro? Con uno Jannik così ci sarà da divertirsi per tanto tempo.