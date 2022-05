Cinquanta produttori di montagna, laboratori del gusto e musica per parlare dell'ecosistema, una serie di appuntamenti di Slow food: arriva Anteprima Terra Madre

Gli eventi organizzati tra il quartiere di San Martino a Trento e le Viote sul Monte Bondone. Dal Mercato della Terra con cinquanta produttori di montagna dal Trentino ai Laboratori del Gusto, incontri dedicati alla riflessione sul futuro di questo ecosistema e su come possa essere protagonista di una diffusa e capillare rigenerazione. Spazio anche a incontri, iniziative per i più piccoli e musica dal vivo

TRENTO. Tre giorni di eventi dedicati alle Terre Alte tra il quartiere di San Martino e le Viote sul Monte Bondone. Questa la manifestazione Slow food Trentino Alto Adige. Una serie di appuntamenti in agenda dal 27 al 29 maggio. Le giornate di venerdì e sabato si svolgono nel capoluogo mentre quella di domenica sull'Alpe di Trento.

L’iniziativa è ricca di appuntamenti e stimoli diversi: dalcon cinquanta produttori di montagna dal Trentino e non solo, ai, incontri dedicati alla riflessione sul futuro di questo ecosistema e su come possa essere protagonista di una diffusa e capillare rigenerazione. Spazio poi ai momenti conviviali e di incontro, laboratori per i più piccoli e musica dal vivo animeranno la manifestazione.

Aspettando Terre Alte è il titolo dell’iniziativa poiché. A Trento i protagonisti saranno gli artigiani del cibo buono pulito e giusto, i cuochi, le associazioni e i numerosi attivisti che si impegnano per il bene della montagna.

Il portavoce di Slow Food Trentino Alto Adige,, ricorda che “parlare di Terre Alte è necessario, oggi più che mai. Nel 2020, nella scorsa edizione di Terra Madre, la nostra associazione ha avviato il ragionamento sugli ecosistemi con l’obiettivo di immaginare nuove geografie attraverso cui ridisegnare il pianeta comprendendone complessità e interdipendenze. E per interrogarci sulla crisi che tutti gli ecosistemi stanno attraversando e sulle possibilità di rigenerazione per ognuno. Nell’intreccio delle diverse crisi che stiamo attraversando – sanitaria, ambientale e alimentare – acuite oggi dalla grave situazione geopolitica internazionale le Terre Alte hanno un ruolo centrale. Spesso costituiscono un dirompente campanello di allarme di. Da tempo, nelle aree interne e nelle Terre Alte si assiste all’abbandono dei borghi e delle tradizionali attività economiche. A volte siamo portati a pensare questi territori come luoghi idilliaci e arcadie, ma la verità è che essi non sono affatto estranei a fenomeni di degrado ambientale e di dissesto idrogeologico, accentuati dalla crisi climatica e dal progressivo innalzamento delle temperature con gravi effetti agli ecosistemi alpini. Sono però al contempo luoghi di riscossa e restanza, di speranza e di costruzione di progetti condivisi".

La manifestazione di Trento nasce per discutere intorno ad alcune domande chiave: Quale rigenerazione è possibile? Come promuovere il ritorno alle Terre Alte preservandone al contempo i delicati equilibri? E come proteggerle dalla pericolosità dei fenomeni in atto? Dal 27 al 29 maggio questi argomenti saranno al centro delle riflessioni e delle attività di Aspettando Terra Madre | Terre Alte. Tre giorni di incontri e confronti, mercato, laboratori, momenti educativi, coinvolgimento di cuochi, comunità e produttori delle valli trentine e non solo.

Il tutto, per le strade e le piazze del quartiere San Martino di Trento e alle Viote del Bondone, riappropriandosi degli spazi delle ex caserme austroungariche. Proprio qui, la domenica, si svolgerà un pranzo che vedrà impegnati i cuochi dell’Alleanza in Trentino, un incontro sul futuro della Montagna di Trento e escursioni dedicate alle erbe spontanee.

Terre Alte è organizzata da Slow Food Trentino Alto Adige e dalle Condotte Slow Food del Trentino (Valle dell’Adige Alto Garda, Primiero, Valsugana Lagorai, Giudicarie e Terre del Noce). La manifestazione è realizzata con il contributo di Fondazione Caritro e il patrocinio del Comune di Trento, in collaborazione con Tsm-Step, Museo storico del Trentino, Touring Club Trentino, Strada del vino Trentino, Muse, Nutrire Trento, La Gresta, Csa Naturalmente in Trentino, Associazione Marchio del Baldo, Istituto Nazionale di Urbanistica sezione Trentino, Associazione Centrifuga, Associazione La Gresta, Comunità Laudato Sì Trento, FtBIO Trentino, Comune di Garniga, Circoscrizione Bondone, Pro Loco Monte Bondone e con il sostegno tecnico di Libreria Due Punti, Bookique, el BArrio, Buonissimo Rovereto, kmzero.io.

PROGRAMMA COMPLETO

VENERDÌ 27 MAGGIO - Quartiere di San Martino, Trento

16.00 Via San Martino

Inaugurazione Mercato della Terra

16.00 - 21.30 Via San Martino, Bookique, Parco della Predara

Mercato della Terra con i produttori delle Terre Alte

16.15 Parco della Predara

Laboratorio per bambini: Le bombe di fiori

A cura della Comunità Laudato Sì Trento - gratuito

17.00 Palazzo Trautmannsdorf, via del Suffragio 3

Laboratorio del Gusto: degustazione Vini eroici di montagna

A cura di Strada del Vino e Onav

Prenotazioni a [email protected]

30 € | 20 € per soci ONAV e Slow Food

17.30 Rione San Martino

Laboratorio del Gusto: L’olio extravergine estremo

A cura di Evo Trentino

Iscrizioni a [email protected]

7 € | 5 € per Soci Slow Food

18.00 Sala Bookique, Rione San Martino

Ecosistemi e nuove geografie.

Per un Forum permanente delle Terre Alte. Nel cuore delle vallate alpine, sugli Appennini, sui monti del Mezzogiorno e delle isole, comunità diverse resistono nelle aree interne e nelle terre alte. Una tavola rotonda mette a confronto diversi attori di questo sistema, con l’obiettivo di costituire un confronto permanente tra gli attori delle Terre Alte. Iscrizioni a [email protected].

20.00 Bookique, Rione San Martino

Piatto unico con gli ingredienti del mercato

A cura dei cuochi dell’Alleanza

21.30 Parco della Predara

Musica dal vivo

SABATO 28 MAGGIO - Quartiere di San Martino, Trento

10.00 – 19.30 Via San Martino, Bookique, Parco della Predara

Mercato della Terra con i produttori delle Terre Alte

10.00-12.00 Piazzale Bookique, Parco della Predara

El cogo en piaza

I cuochi dell’Alleanza tra i banchi del mercato per dare indicazioni e guidarvi nella spesa

11-12.00 Via San Martino

Musica dal vivo

Le note di San Martino con il gruppo “Canzoni&Swing”

a cura di el Barrio

10.00 Sala Bookique, Rione San Martino

Un Green Deal per le foreste dolomitiche. Un patto per lo sviluppo sostenibile rivolto alle foreste dolomitiche dopo la sciagura di Vaia sottoscritto da diversi rappresentanti della società civile trentina. La tragedia ambientale provocata dal ciclone estratropicale Vaia deve diventare un’opportunità anche attraverso l’iniziativa dal basso dei cittadini e delle loro rappresentanze. Le associazioni firmatarie presentano il documento e lo stato dei lavori.

Iscrizioni a [email protected]

11.00 Rione San Martino

Laboratorio del Gusto: I formaggi Presidio Slow Food

Degustazione con Francesco Gubert

Iscrizioni a [email protected]

7 € | 5 € per Soci Slow Food

12.30 Gradoni del Parco della Predara

Slowcooking

Le erbe spontanee in cucina con Luigi Montibeller

A cura dei Cuochi dell’Alleanza - gratuito

Iscrizioni a [email protected]

14.00 Rione San Martino

Laboratorio del Gusto

I mieli di montagna Presidio Slow Food

Degustazione con Alessandro Suffriti

Iscrizioni a [email protected]

7 € | 5 € per Soci Slow Food

14.30 Parco della Pedrara

Presentazione libro

“Il monito della ninfea” (2° edizione)

Con l’autore Michele Nardelli

15.00 Scuole Raffaello Sanzio, Trento

Visita guidata

Le scuole Raffaello Sanzio di Adalberto Libera

A cura di Touring Club Italiano - gratuito

Iscrizioni a [email protected]

16.00 Rione San Martino

Laboratorio del gusto per bambini

I paesaggi del Trentino

A cura di TSM - STEP

Laboratorio gratuito

Iscrizioni a [email protected]

16.30 Sala Bookique, Rione San Martino Trento

World Caffe

Incontro con i produttori delle Terre Alte

A cura di Marta Villa, Università di Trento

Partecipazione gratuita

Iscrizioni a [email protected]

18.00 Parco della Pedrara

Presentazione libro

“Città fai-da-te: Tra antagonismo e cittadinanza. Storie di autorganizzazione urbana” di C. Cellamare

A cura di INU e di Libreria due punti

21.30 – Parco della Pedrara

Spettacolo musicale

Maledetti Cantautori

di Nicholas Ciuferri con la

collaborazione di D. Celona e P. Coccato

Ingresso libero, gradita consumazione

DOMENICA 29 MAGGIO Monte Bondone - Ex caserme austroungariche delle Viote

10.00 -16.30

Il Mercato della Terra si sposta alle Viote

10.00

Rigenerare il Monte Bondone

Riappropriarsi di uno spazio di grande valore architettonico, storico e ambientale come occasione per un ripensamento sul futuro del Monte Bondone come ecosistema che unisce un vasto territorio fra la Vallagarina e la Valle dei Laghi, il capoluogo e il Lago di Garda.

Una giornata di incontri, escursioni e conoscenza per immaginare un diverso futuro di una struttura oggi semi abbandonata. Iscrizioni a [email protected]

12.30 Laboratorio del Gusto

Degustazione vini Cantina Delaiti di Aldeno

Iscrizioni a [email protected]

7 € | 5 € per Soci Slow Food

dalle 13.00 Pranzo a cura dei cuochi dell’Alleanza

Iscriviti scrivendo a [email protected]

Pranzo a offerta libera

15.00 Escursione: Alla scoperta delle erbe spontanee

con Giorgio Perini

Iscrizioni a [email protected] - gratuito

16.00 Presentazione

Giardino Botanico Alpino Viote di Monte Bondone

A cura del MUSE – Museo della Scienze di Trento

Ingresso offerto da Slow Food

16.30 Merenda e conclusione della manifestazione

Questo evento fa parte di The Road to Terra Madre, le iniziative organizzate da Slow Food in Italia e in tutto il mondo per preparare la strada a Terra Madre 2022, l’incontro internazionale organizzato per discutere il futuro del cibo, dell’agricoltura, del pianeta. Terra Madre 2022 torna all’aperto, e si svolge a Parco Dora, Torino, dal 22 al 26 settembre, ed è dedicata al tema della rigenerazione. #TerraMadre2022