Maltempo, in Alto Adige torna la neve: scatta l'allerta gialla in alcune zone. Ecco dove e quando

Foto d'archivio

BOLZANO. Dopo sole e bel tempo, torneranno presto pioggia e neve anche in Alto Adige. Da domani (13 aprile) è previsto infatti in tutta la regione, Trentino compreso, il passaggio di una perturbazione. Come anticipato qualche giorno fa dal meteorologo della Provincia di Bolzano Dieter Peterlin, in Alto Adige in particolare la quota neve si abbasserà notevolmente fino a circa 1000 metri sul livello del mare.

La neve tornerà quindi presto ad imbiancare l'Alto Adige. Secondo il bollettino di allerta stilato dal Centro funzionale provinciale dell'Agenzia per la protezione civile, a partire dalla mezzanotte di oggi (12 aprile) sono attese precipitazioni diffuse a carattere nevoso, anche a fondovalle. Il limite previsto si abbasserà fino a 900 o 1200 metri di quota con temperature in montagna di tipo invernale.

Al Brennero le nevicate potrebbero raggiungere i 20 centimetri mentre nella zona di Vipiteno si attendono all'incirca 5 centimetri di neve. Situazioni analoghe si verificheranno anche sulle Dolomiti e in alta Val Pusteria, dove anche in questo caso le precipitazioni di carattere nevoso raggiungeranno 'quota' 20 centimetri.

"A Resia si prevedono invece poco meno di 10 centimetri - aggiunge il meteorologo Philipp Tartarotti, dell’Ufficio meteorologia e prevenzione valanghe -. Nelle zone dell'Alta Val Venosta, della Wipptal e dell'Alta Val Pusteria, per domani, 13 aprile, è previsto il livello di allerta giallo".

Sarà quindi necessario guidare con maggior prudenza, prestando attenzione in particolare ai tratti di strada innevati. Come di consueto, tutti i dipendenti e i mezzi del Servizio strade della Provincia sono pronti a entrare in azione per garantire strade pulite e sicure: "La popolazione è comunque invitata a prestare attenzione e a dotare i veicoli di equipaggiamento invernale", sottolinea il direttore del Centro funzionale provinciale, Willigis Gallmetzer.

In generale, il bollettino di allerta, aggiornato quotidianamente, prevede quattro differenti livelli di allerta. Quello giallo, previsto per domani, individua per alcune aree di fondovalle una criticità ordinaria con possibili disagi alla circolazione. Anche con allerta verde, non è possibile escludere del tutto la possibilità di disagi locali o limitati danni.

Le informazioni sulla situazione del traffico sono costantemente aggiornate sul sito della Centrale di viabilità provinciale e disponibili qui: https://www.suedtirolmobil.info/it/. La situazione meteo è consultabile invece al seguente link: https://meteo.provincia.bz.it .