Torna la neve in Trentino Alto Adige, dalla val di Fassa al val Pusteria i fiocchi imbiancano il paesaggio (FOTO)

Sembrava che la primavera fosse alle porte, invece la neve è tornata ad imbiancare il Trentino Alto Adige, per ora senza causare disagi

TRENTO. Sembrava che la primavera fosse alle porte, invece la neve è tornata ad imbiancare il Trentino Alto Adige, per ora senza causare disagi. Il maltempo si è abbattuto sul territorio dal pomeriggio di ieri, 22 febbraio: sono previste piogge e nevicate anche oggi, 23 febbraio, con forti flussi sudoccidentali in quota che determineranno precipitazioni diffuse e persistenti specie sui settori meridionali e nelle zone di stau.

La quota neve è attesa calare a 1200-1400 metri circa nelle valli più ampie e nelle zone più ventilate, mentre nelle valli più strette, specie durante le fasi più intense, neve o neve mista a pioggia potrà interessare anche i fondovalle a quote vicine ai 1.000 metri, come avvenuto nel corso della nottata appena trascorsa. Entro la sera di oggi sono attesi dai 30 ai 60 centimetri di neve oltre i 1.500 metri con quantitativi maggiori alle quote più alte soprattutto sui settori sudoccidentali.

Quantitativi inferiori sono invece attesi a quote inferiori. A quote basse, riportano i meteorologi, si attendono invece cumulate complessive di pioggia mediamente di 30-60 millimetri con massimi di 80-100 millimetri sui settori meridionali e nelle zone di stau.

Insomma, se in fondovalle è attesa ancora un po' di pioggia, la neve continua ad imbiancare le montagne. Non a caso, sono moltissime le foto e i video che stanno circolando sui social, che mostrano la magia della neve, tornata proprio quando si credeva che l'inverno fosse ormai finito: dalla Val Rendena al Passo San Pellegrino (FOTO DI SEGUITO dall'Albergo Miralago ndr), fino alle zone altoatesine a partire dai 600 metri di altitudine.