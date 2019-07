Il Trentino soffre la presenza sul mercato della mele polacche e cerca un dialogo con la Polonia

Dopo la laurea magistrale, la 26enne di Fornace è stata selezionata in un progetto di servizio civile con un'associazione marchigiana. Girardi: "In un periodo così difficile per la cooperazione internazionale in Italia ascoltare e capire la storia che dietro a queste persone che arrivano da lontano potrebbe, forse, cambiare la testa di alcuni"