Non fa il tornante e si schianta contro una casa, donna salvata dai pompieri con le pinze idrauliche

ALTOPIANO DELLA VIGOLANA. Non ha completato il tornante per finire dritta contro un'abitazione. E' successo intorno alle 16.20 sull'Altopiano della Vigolana.

La conducente, una sessantenne, stava percorrendo la strada provinciale 108, quando un paio di chilometri dopo l'abitato di Centa San Nicolò in direzione Caldonazzo ha perso il controllo del mezzo nell'affrontare un tornante.

L'auto è finita dritta per ruzzolare nella scarpata e sbattere contro un'abitazione. Ingenti i danni alla vettura, distrutta nella parte anteriore.

Immediato l'allarme e sul posto si sono subito portati i soccorsi, elicottero, ambulanza e autosanitaria, i vigili del fuoco di Centa e i carabinieri per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica e gestire il traffico.

I pompieri e le forze dell'ordine hanno messo in sicurezza l'area, quindi si sono portati sul luogo dell'impatto anche i vigili del fuoco di Caldonazzo che sono entrati in azione con le pinze idrauliche per liberare la donna dalle lamiere dell'abitacolo.

Il personale medico ha prestato le cure alla donna che, dopo essere stata stabilizzata, è stata trasportata in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento per accertamenti e approfondimenti.

Tanta paura e qualche botta, ma fortunatamente la donna non è in pericolo di vita, nonostante il violento impatto.