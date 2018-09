Si lancia da cima Paganella ma si schianta contro gli alberi a 1.100 metri, salvato dal Soccorso alpino

E' successo intorno alle 11, il base jumper non è mai arrivato al punto di arrivo prestabilito e i compagni di escursione hanno lanciato l'allarme. In azione Soccorso alpino e elicottero

Foto di Marco Lazzeri

PAGANELLA. Grave incidente per un base jumper questa mattina. E' successo intorno alle 11, quando l'uomo si è lanciato dalla cima Paganella, ma qualcosa è andato storto e non è mai arrivato al punto di atterraggio prestabilito.

A quel punto i compagni di lancio hanno lanciato l'allarme e sono entrati in azione gli uomini del Soccorso alpino area operativa Trentino centrale.

Si è inoltre sollevato in volo l'elicottero per sorvolare l'area e in base alla traiettoria del jumper, così come alle indicazioni degli escursionisti.

I soccorsi sono riusciti così a localizzare il ferito, individuato a quota circa 1.100 metri.

L'uomo, seppur in difficoltà, è riuscito ad aprire il paracadute, ma si è schiantato violentemente contro gli alberi, tra i quali è rimasto incastrato.

L'equipe medica e il personale tecnico si sono calati sul luogo del ritrovamento, quindi il personale sanitario ha prestato le cure e stabilizzato il ferito, che ha riportato diverse contusioni.

Dopo aver immobilizzato il base jumper, l'uomo è stato verricellato a bordo dell'elicottero e trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento.