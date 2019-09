Aveva appiccato un incendio ma era stato visto da alcuni cittadini. Ora è stato condannato ad un anno di reclusione

TRENTO. Dovrà scontare un anno di reclusione il 55enne di Trento che il giorno di ferragosto è stato visto appiccare un incendio in località Meie a Baselga di Pinè. (QUI L'ARTICOLO)

A deciderlo è stato il giudice del Tribunale di Trento. L'uomo, seguito da alcuni anni dal Servizio di salute mentale, era stato visto due cittadini che si erano insospettiti nel vedere una persona in abiti non consoni per essere in montagna e a poca distanza una colonna di fumo. L'uomo stava osservando le fiamme che avevano già lambito i primi alberi.

Immediatamente i due avevano chiamato i pompieri, fermato l'uomo e chiesto l'intervento anche della polizia locale. Il soggetto in un primo momento si era detto estraneo i fatti ma le indagini portate avanti e diversi elementi raccolti hanno confermato il quadro.