Azzarda un sorpasso e centra un furgone e un'altra auto. Sette feriti e Rocchetta bloccata

L'incidente è avvenuto intorno alle 10.30 lungo la strada provinciale 29 all'altezza dello svincolo per Mezzolombardo. Alla base dell'incidente c'è un sorpasso azzardato di un Mercedes proveniente dalla val di Non verso Trento. Sul posto ambulanze, vigili del fuoco di Mezzolombardo e carabinieri

MEZOLOMBARDO. Violento incidente alla Rocchetta, dove si è verificato un frontale tra un'auto e un furgone, un altro veicolo è poi rimasto coinvolto nello scontro.

E' avvenuto intorno alle 10.30 lungo la strada provinciale 29 all'altezza dello svincolo per Mezzolombardo. Alla base dell'incidente c'è un sorpasso azzardato di un Mercedes proveniente dalla val di Non verso Trento.

Il veicolo non è riuscito a rientrare in tempo nella carreggiata e la manovra si è conclusa contro un furgone che guidava in direzione opposta.

Un impatto molto violento, che ha poi coinvolto una terza vettura, sbalzata sulla rampa a bordo strada.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanze, vigili del fuoco di Mezzolombardo e carabinieri per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica e gestire il traffico.

I pompieri e le forze dell'ordine hanno messo in sicurezza l'area, mentre il personale medico si è preso carico dei feriti.

Sono sette le persone rimaste coinvolte nell'incidente e soccorse dai sanitari. Cinque gli occupanti dei veicolo trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Fortunatamente, nonostante il violento incidente, i feriti non sembrano gravi, anche se ovviamente hanno riportato qualche botta.

Gravi i disagi alla viabilità, la strada è stata chiusa per circa due ore per permettere l'intervento dei soccorsi, i rilievi, la pulizia della sede stradale dai numerosi detriti e la rimozione dei mezzi incidentati.