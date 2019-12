Droga trasportata in A22, la sostanza nascosta dietro l'autoradio

Mentre il Tribunale amministrativo ha fatto segnare il primo successo per la Cassa Rurale permettendole di andare avanti sulla strada dell'unificazione (in attesa della sentenza di merito dell'8 gennaio) arriva un intervento pesantissimo sulla questione: la Pat fa ricorso ad adiuvandum. Fugatti: ''N el processo di fusione dei due istituti di credito cooperativo potrebbero non essere state rispettate le prerogative riconosciute alla Provincia autonoma dallo Statuto di Autonomia''