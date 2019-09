Incendio ad un magazzino a Riva, si segue la pista dolosa. Due ore per spegnere le fiamme

Questi i numeri del rapporto "Il costo del non far nulla" presentato durante i vertici Onu sul clima a New York. A farne le spese soprattutto poveri e Paesi in via di sviluppo. Il cambiamento climatico è, in buona parte, un problema umanitario: negli ultimi 60 anni il 40% delle guerre civili pare dovuto al deperimento ambientale. Fare qualcosa per arginare i cambiamenti climatici, insomma, ci costerà (anche in termini economici) meno che non far nulla