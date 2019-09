Incendio nella notte in un centro di trattamento rifiuti, a spegnere le fiamme più di cento vigili del fuoco

Il presidente della Provincia sabato a Pinzolo ha deciso di aprire il suo comizio con un discorso di bassa lega riportando come fosse un grande successo aver tolto i pochi immigrati che andavano a fare conversazione e tenere compagnia agli anziani in alcune case di riposo. Gli risponde il presidente di Futura, affetto da una grave disabilità, che gli spiega come non sempre essere razzisti paghi