La bara scivola, si rompe e la salma esce: shock al cimitero di Chiari nel bresciano durante un'estumulazione

CHIARI. La bara scivola, si rompe e la salma fuoriesce per finire in un fosso. L'incidente è avvenuto al cimitero di Chiari e alcuni cittadini all'interno del camposanto sono stati testimoni oculari della scena.

Gli incidenti possono capitare mentre si lavora, ma questo ha scioccato in particolar modo i presenti. E' successo giovedì scorso.

Una ditta incaricata dal Comune stava eseguendo alcune operazioni di estumulazione, quando una bara è scivolata e arrivata a terra si è rotta. A quel punto la salma è uscita a terra per finire in un fosso, lasciando tutti impietriti.

La vicenda, descritta sul gruppo Facebook "Sei di Chiari se", è diventata, suo malgrado, virale in poco tempo: "Mentre passavo a trovare i miei cari - racconta una signora - c'erano degli addetti allo spostamento dei defunti da una tomba a un'altra in terra. Già nel vedere che effettuavano questa cosa a quell'ora sono rimasta scioccata. Ma mentre trasportavano il defunto, arrivati all'altezza di una fossa, la bara è scivolata aprendosi e facendo cadere il corpo nella fossa. Io e altri testimoni siamo rimasti scioccati del mancato rispetto per la salma".

Immediata la replica del Comune, sempre affidata ai social sul canale ufficiale di Facebook: "Circa la notizia diffusa da un social network - commenta l'amministrazione - in merito a un fatto increscioso accaduto presso il nostro cimitero, dove in questi giorni sta operando un’impresa specializzata in operazioni di estumulazione seguendo, peraltro, procedure consolidate e modalità scrupolose, l’amministrazione ha prontamente incaricato la polizia locale di effettuare le opportune verifiche. Dopo gli operatori in questione, già sentiti in giornata, verrà ascoltata anche la persona che ha pubblicato il post, in modo che venga fatta piena chiarezza sull’accaduto".