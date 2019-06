Maltempo, raffiche di vento spezzano gli alberi: gravemente feriti un bimbo di tre anni e la sua mamma

MERANO. Chi ha assistito alla scena parla di una sorta di tromba d'aria che ha seguito il corso del Passirio finendo per spezzare rami e abbattere alberi. Quel che è certo è stata registrata una raffica di vento di circa 85 km/h e un grosso albero si è spezzato proprio sopra un bar nei pressi del ponte della Posta e sono rimasti feriti un bambino di tre anni e una ragazza di 24, la madre del piccolo, turisti tedeschi in vista nella cittadina altoatesina.

Sul posto sono subito stati chiamati i soccorsi, vigili del fuoco, forze dell'ordine e sanitari. Vista la gravità dell'incidente è stato chiesto l'intervento del Plikan 1, che ha trasportato il bimbo all'ospedale di Bolzano in condizioni critiche mentre la madre è stata portata al nosocomio di Merano.

Il crollo è stato causato da una forte raffica di vento, che si è improvvisamente alzato annunciando l'arrivo di un temporale. Alla stazione meteorologica di Marlengo, poco lontano da Merano, è stata registrata infatti una raffica di 85 km/h. L'incidente si è verificato in pieno centro sulle passeggiate d'Inverno, che costeggiano il fiume Passirio, nei pressi del Kursaal. L'albero secolare è stato letteralmente spezzato in due.

E anche altri alberi e altre piante in zone diverse sono crollate per un pomeriggio di giugno di grande paura. Pochi giorni fa gli accessi al fiume erano stati chiusi per rischio di piena. Sulle montagne, infatti, si stanno sciogliendo molto rapidamente neve e ghiaccio e la portata del fiume ha raggiunto dei livelli di guardia (QUI ARTICOLO).