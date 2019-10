Maxi operazione contro lo spaccio di droga nel Nord Italia. 32 arresti, coinvolto anche il Trentino-Alto Adige

L'operazione "Sottosopra" ha portato all'arresto di 32 persone, per lo più albanesi, e al sequestro di oltre 157 chili tra cocaina, marijuana e hashish, per un valore di circa 6 milioni di euro. La droga proveniva da Albania, Spagna e Olanda, per essere poi venduta tra Lombardia, Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige