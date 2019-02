Mezzi pesanti bloccati dalla neve, liberata la Fricca ma disagi in tutto il Trentino

Vigili del fuoco al lavoro in diverse strade del Trentino a causa di mezzi pesanti bloccati dalla neve. Numerosi disagi per il traffico

TRENTO. E' stata riaperta la strada per la Fricca bloccata nelle primissime ore di questo pomeriggio a causa di un grosso tir che, all'altezza di San Rocco, sprovvisto di catene, è slittato finendo contro il muro di un edificio. (Qui l'articolo completo)

La strada, per consentire il recupero del mezzo, è stata bloccata tra Villazzano e l'Altopiano della Vigolana.

Sul posto sono intervenuti diversi corpi dei vigili del fuoco, assieme ai permanenti, che con l'utilizzo di una grossa autogrù sono riusciti a rimettere in strada il mezzo e a liberare il transito.

Sempre a causa della nevicata che sta interessando tutto il Trentino nel corso di questo pomeriggio si sono verificati altri incidenti che hanno bloccato il traffico in diverse zone.

A Ciré, in prossimità del punto vendita Arreda Cavalli, ancora traffico bloccato per un mezzo pesante in panne a causa della neve sul manto stradale e della mancanza di adeguate dotazioni invernali. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.