Neve in Trentino, diversi problemi alla viabilità. In molti sprovvisti di dispositivi invernali, fermati diversi mezzi pesanti

TRENTO. Sono ancora numerosi i disagi alla viabilità che si stanno registrando nelle diverse zone del Trentino, oltre soprattutto i 400-500 metri, dove fin dalle prime ore di questa mattina è iniziato a nevicare.

Neve, ma in alcuni casi anche il manto stradale ghiacciato, hanno messo in difficoltà alcuni automobilisti soprattutto quelli in transito nelle vie secondarie.

La perturbazione in queste ultime ore si sta spostando verso nord e rimangono dei fenomeni residui nella zona nord occidentale della nostra provincia.

Entrando nello specifico, stamattina è stato istituito il divieto di transito per autotreni e autoarticolati sulla statale 42 da Fucine a Passo del Tonale.

Sono stati poi disattivati i presidi di controllo Grigno sulla statale 47 e Calliano dove sono stati bloccati alcuni mezzi pesanti sprovvisti di dispositivi invernali.

Attualmente la situazione sulla Valsugana è in miglioramento e si transita quasi normalmente. Ancora rallentamenti in Primiero sulla statale 43 a partire da Denno e sulla statale 48, alcuni problemi anche in Val di Sole e nelle Giudicarie.

Sono in azione i mezzi spalaneve ma operativi anche vigili del fuoco e forze dell'ordine. Numerosi automobilisti sono stati trovati sprovvisti di dispositivi invernali oppure hanno chiesto aiuto per riuscire a montarli.