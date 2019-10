Perde l'appiglio, precipita per dieci metri e sbatte la testa sulla roccia, un escursionista trasportato in elicottero al Santa Chiara

Una cordata di due persone si trovava sulla via Bertoldi alla prima Torre del Sella. L'incidente è avvenuto attorno all'ora di pranzo

CANAZEI. E' stato trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento l'escursionista che attorno a mezzogiorno è rimasto vittima di una caduta sul gruppo del Sella.

Il fatto è avvenuto pochi minuti prima di mezzogiorno. Una cordata di due persone si trovava sulla via Bertoldi alla prima Torre del Sella. I due erano all'inizio della via e il primo di cordata ha perso l'appiglio precipitando per una decina di metri e andando a sbattere violentemente la testa.

L'uomo ferito è stato poi calato fino a terra dal compagno che ha poi dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino della zona Trentino settentrionale con l'elicottero che ha trasportato l'equipe medica e il tecnico.

Dopo essere stato stabilizzato sul posto il ferito è stato trasferito al Santa Chiara.