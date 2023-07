Perde l’appiglio e precipita per 20 metri, poi sbatte contro la parete: alpinista trentino elitrasportato d'urgenza all’ospedale

A dare l’allarme è stata la compagna di cordata che ha visto l’alpinista precipitare per una ventina di metri: sul posto l’elicottero e i tecnici del soccorso alpino

Foto d'archivio

SAN GIOVANNI DI FASSA. La macchina dei soccorsi si è messa in moto questa mattina, 23 luglio, quando un alpinista trentino è stato elitrasportato d'urgenza all'ospedale di Bolzano dopo essere precipitato per una ventina di metri. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 11.30 da parte della sua compagna di cordata.

L’uomo stava arrampicando lungo la via Rizzi sulla parete est della Roda di Vael, sul gruppo del Catinaccio in val di Fassa. Secondo quanto ricostruito l'alpinista si trovava al settimo tiro da primo di cordata quando ha perso l'appiglio e, nella caduta, ha sbattuto contro la parete perdendo conoscenza.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha quindi chiesto l'intervento dell'elicottero di Bolzano, poiché gli elicotteri di Trentino Emergenza erano impegnati in altre operazioni di soccorso. Così l'elicottero è volato a Pozza di Fassa per imbarcare a bordo un operatore della Stazione Centro Fassa del soccorso alpino.

Una volta in quota, i soccorritori hanno recuperato prima l'alpinista infortunato, affidandolo alle cure dell'equipe medica, e in un secondo momento la compagna di cordata sotto shock. Mentre l'infortunato veniva elitrasportato d'urgenza all'ospedale di Bolzano, la donna è stata affidata a un operatore che l'ha accompagnata a valle in sicurezza.