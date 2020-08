Precipita dalla falesia per diversi metri, sbatte contro le rocce e poi finisce a terra. L'allarme lanciato dai compagni di escursione

L'allerta è scattata a passo d'Ampola. Immediato l'intervento dei gli operatori del soccorso alpino e dell'equipe medica. Da Trento si è levato in volo anche l'elicottero

LEDRO. Incidente in falesia per un escursionista, un uomo è precipitato per diversi metri da una parete rocciosa.

L'allerta è scattata intorno alle 13.15 di oggi, venerdì 21 agosto, a passo d'Ampola.

Un rocciatore stava percorrendo la falesia Ampola quando ha perso l'appiglio.

L'escursionista è così precipitato per svariati metri per sbattere contro le rocce e poi finire violentemente a terra.

Immediato l'allarme lanciato dai compagni di uscita e sul posto si sono portati i soccorsi.

Il coordinatore dell'Area Trentino meridionale del soccorso alpino ha inoltre attivato l'elicottero che è decollato da Trento per atterrare nel prato poco lontano dal luogo dell'incidente.

I soccorritori composti da 4 operatori della Stazione val di Ledro hanno isolato e messo in sicurezza l'area, mentre l'equipe medica ha prestato le cure del caso al ferito.

Il personale sanitario ha immobilizzato, stabilizzato e imbarellato l'escursionista che è stato poi caricato a bordo dell'elicottero per il trasporto all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Fortunatamente il rocciatore non sembra in pericolo di vita, anche se ha riportato diverse gravi botte e contusioni.