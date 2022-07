Al primo tiro della via perde l'appiglio e precipita alla base della parete, scalatore di 44 anni portato in elicottero all'ospedale

Intervento dei soccorritori sul Corno Pedertich nel gruppo Presanella. A lanciare l'allarme i compagni di cordata. Scalatore di 44 anni trasferito in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento

TRENTO. Uno scalatore precipitato per una decina di metri fino alla base della parete, un 44enne di Arco è stato trasferito in elicottero all'ospedale.

L'allerta è scattata intorno alle 11.15 di oggi, martedì 26 luglio, quando il 44enne stava affrontando da primo di cordata il primo tiro della via Diedro Nord sul Corno di Pedertich nel gruppo Presanella.

Lo scalatore è precipitato per circa 12 metri sbattendo contro la roccia e finendo alla base della parete, procurandosi un possibile trauma all'osso sacro.

A lanciare l'allarme i compagni di cordata e il tecnico di centrale del soccorso alpino, con il coordinatore dell'Area operativa Trentino occidentale, ha chiesto l'intervento dell'elicottero.

Il tecnico di elisoccorso è stato verricellato sul posto insieme al medico, che ha prestato le prime cure all'infortunato.

Una volta stabilizzato e imbarellato, l'uomo è stato recuperato a bordo dell'elicottero con il verricello e trasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Non è stato necessario l'intervento degli operatori delle Stazioni di Pinzolo e di Madonna di Campiglio, pronti in piazzola per dare eventuale supporto all'equipaggio dell'elisoccorso.