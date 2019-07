Rapinata e rinchiusa in casa, momenti di paura per un'anziana di 83 anni vittima di due malviventi

I due malviventi sono piombati in casa e poi prima di fuggire hanno rinchiuso la donna in una stanza. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Cavalese

CANAL SAN BOVO. Aveva lasciato la porta aperta perché le venisse consegnato il pasto ma ad un certo punto, mentre si trovava seduta a tavola, si è trovata davanti due malviventi che volevano dei soldi. Sono stati attimi di paura quelli vissuti lo scorso giovedì da un'anziana di 83 anni di Canal San Bovo. La donna è stata rapinata e poi i due malviventi l'hanno rinchiusa per poter fuggire in tranquillità.

I fatti sono accaduti attorno all'ora di pranzo. La donna riceve i pasti in casa da parte degli addetti della Comunità del Primiero e, visto anche l'età, lascia la porta aperta per facilitarne la consegna. I malviventi, probabilmente, si sono accorti di questo e giovedì quando l'anziana signora si trovava ancora seduta a mangiare, sono piombati in casa.

Dal racconto che l'anziana ha fatto successivamente alle forze dell'ordine, i due malviventi le si sarebbero messi davanti chiedendole dei soldi e poi, mentre uno la tratteneva, l'altro ha iniziato rovistare nelle altre stanze portando via circa 80 euro, due orologi vecchi e di poco valore economico e un cellulare.

Successivamente, per guadagnarsi una via di fuga sicura, i due malviventi hanno rinchiuso all'interno di una stanza la donna, tagliandole anche i fili del telefono fisso. L'anziana, poco dopo, è riuscita però a liberarsi ed ha raggiunto una delle abitazioni vicine da dove è stato poi lanciato l'allarme.

L'83enne, fortunatamente, non ha riportato ferite ma solo un grande spavento. Da parte dei carabinieri della compagnia di Cavalese sono in corso le indagini per riuscire a rintracciare i due malviventi che, secondo le descrizioni fornite dalla donna, sarebbe due italiani.