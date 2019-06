Salva la casa dalle fiamme e si ustiona per spegnere il fuoco, paura a Gardolo

L'allarme è scattato nella tarda serata di ieri, lunedì 3 giugno, in via Andreatta a Gardolo, quando una facciata di una casa è stata avvolta dalle fiamme. Il proprietario dell'immobile ha immediatamente allertato i soccorsi e i vigili del fuoco si sono subito portati sul posto

GARDOLO. Un'abitazione è finita in fiamme, paura in centro storico a Gardolo e pompieri in azione per domare il fuoco, mentre il proprietario è rimasto ustionato ad un braccio ed è stato trasportato all'ospedale per le cure del caso.

L'allarme è scattato nella tarda serata di ieri, lunedì 3 giugno, in via Andreatta a Gardolo, quando una facciata di una casa è stata avvolta dalle fiamme.

Il proprietario dell'immobile prima ha cercato di spegnere con la pompa d'acqua il fuoco e quindi ha allertato i soccorsi e i vigili del fuoco si sono subito portati sul posto.

La causa dell'incendio è un probabile cortocircuito al sistema elettrico, le scintille poi sono andate su un armadio e da lì hanno interessato il resto della facciata.

I pompieri hanno isolato e messo in sicurezza l'area, quindi hanno avviato le operazioni di spegnimento.

Il tempestivo intervento ha permesso di limitare e circoscrivere i danni alla sola facciata, mentre il proprietario dell'abitazione è stato trasportato all'ospedale per curare alcune ustioni al braccio.

Dopo aver spento l'incendio, i vigili del fuoco hanno avviato le verifiche della stabilità dell'edificio e la bonifica del materiale finito in fiamme.

Diversi gli interventi dei pompieri di Gardolo nelle ultime 48 ore tra aperture porte svolte insieme al personale di Trentino Emergenza, ma anche un incidente stradale per uno scontro tra una moto e un furgone.