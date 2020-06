Abusi di sacerdoti su minori, sono arrivate due segnalazioni all'Arcidiocesi di Trento

Nel primo anno di attività del Servizio Minori sono arrivate due segnalazioni di abusi. Ci sono poi cinque casi per i quali è stato interpellato il Centro per ottenere consulenza rispetto alla gestione di dinamiche relazionali all’interno dell’ambiente dell’oratorio o per richiedere informazioni

TRENTO. Sono due le segnalazioni arrivate in Trentino da soggetti vittime di abusi all'interno della Chiesa.

E' questo il primo bilancio del Servizio Tutela Minori della Diocesi di Trento, istituito ufficialmente il 2 aprile 2019 e che ha come referenti don Stefano Zeni (direttore Istituto Superiore di Scienze Religiose Romano Guardini) e don Tiziano Telch (Rettore Seminario).

Un servizio importante che ha portato avanti attività di prevenzione e di formazione sul territorio aprendo a nuove sinergie con altre realtà associative e con il Servizio Tutela Minori delle diocesi del Triveneto.

Il Servizio diocesano ha dato poi operatività a un “Centro di ascolto” (curato dalla dottoressa Barbara Facinelli, psicologa e psicoterapeuta), destinato in particolare a raccogliere eventuali segnalazioni di situazioni di abuso fisico, sessuale e psichico.

Come detto sono due le segnalazioni giunte nei primi dodici mesi di attività. Si tratta di segnalazioni che riguardano situazioni avvenute nel passato, in una di queste l'episodio è avvenuto in un'altra diocesi presente sul territorio nazionale mentre la seconda ha visto coinvolto un sacerdote diocesano trentino defunto.

Le persone che hanno segnalato un abuso sono state informate circa i loro diritti (servizi gratuiti psicologici sul territorio, possibilità di sporgere denuncia presso gli organi competenti dello Stato italiano) e le varie strade percorribili; con ognuna di loro sono stati concordati e intrapresi i passi successivi, tra cui anche la segnalazione all’ordinario diocesano.

Ci sono poi cinque casi per i quali è stato interpellato il Centro per ottenere consulenza rispetto alla gestione di dinamiche relazionali all’interno dell’ambiente dell’oratorio o per richiedere informazioni circa l’attività del Centro stesso.

“Il bilancio del primo anno di attività del Servizio è decisamente positivo”, premette don Tiziano Telch. “Ci siamo messi a confronto – aggiunge – con varie realtà della nostra Provincia interessate al tema e soprattutto abbiamo posto le basi di percorsi di sensibilizzazione e formazione diffusi sul territorio, affinché la prevenzione e la cura del più piccolo diventino sempre più il nostro stile”. “Quando una persona ti chiede aiuto per rimettere insieme i cocci di una vita che si è rotta – sottolinea don Stefano Zeni – è fondamentale fare tutto il possibile per aiutarla a ricomporre il 'vaso': questa è la cura. Ma non possiamo dimenticare che la prima attenzione è far sì che il 'vaso' della vita non si rompa. Questa è la prevenzione”.

Al “Centro di ascolto” del Servizio Minori della Diocesi di Trento si possono rivolgere coloro che vogliano segnalare un abuso o un sospetto abuso, o quanti cerchino informazioni o consulenza in relazione a qualsiasi tipo di violenza. Questi i recapiti: - mail tutelaminori@diocesitn.it; - telefono 345/0567013.

“Spesso – argomenta Barbara Facinelli, alla luce dell’esperienza pluriennale in ambito socioeducativo – in chi ha subito un abuso nell'infanzia prevalgono vergogna, senso di colpa e solitudine. Per queste persone non è facile cercare e chiedere aiuto; in molti casi spesso non sono consapevoli della gravità di ciò che è accaduto, altre volte faticano a trovare qualcuno disposto ad ascoltare e ad accogliere autenticamente il loro dolore. Oggi – ribadisce la responsabile del 'Centro di ascolto' del Servizio Minori – la nostra sfida è quella di creare una comunità attenta e sensibile, preparata ad individuare possibili situazioni di abuso, e capace di mettere in atto le condizioni per prevenirlo; una comunità in ascolto e accogliente, un luogo favorevole dove dolore e verità possano venire alla luce”.