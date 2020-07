Allerta Gialla in Trentino, in arrivo forti temporali, grandine e vento

TRENTO. Allerta Gialla della Protezione civile del Trentino per la giornata di oggi per rovesci e temporali. Le previsioni meteo indicano fino alla tarda sera di domani, giovedì, rovesci e temporali in lento movimento verso est-nordest e già nelle prossime ore e fino al pomeriggio di oggi sono attesi rovesci e temporali sparsi anche molto forti.

Dopo una probabile pausa poi, in serata o nella notte sono previsti temporali più diffusi. Nella mattinata di domani precipitazioni generalmente assenti. Al pomeriggio e specie in serata rovesci e temporali sparsi o diffusi. Si segnala che localmente i temporali potranno risultare particolarmente intensi con grandine, nubifragi (accumuli di precipitazione superiori a 30 mm/h) e forti raffiche di vento. Venerdì è atteso il passaggio di una perturbazione con precipitazioni diffuse e probabili temporali.

Dovrebbero, quindi, ricrearsi delle condizioni simili a quelle di lunedì quando a schiarite si sono alternate in tutta la provincia fortissime precipitazioni. Addirittura si erano verificati dei crolli di piante, come quello avvenuto sulla Valsugana che ha bloccato per un po' di tempo la Ss47 o le grandinate in Val di Ledro di qualche giorno fa.